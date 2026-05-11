Madres cubanas regresan de México sin encontrar a sus hijos desaparecidos

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Madres y abuelas de seis cubanos desaparecidos en Chiapas regresaron a Cuba el 9 de mayo sin haber encontrado a sus hijos ni obtenido respuestas concretas de las autoridades mexicanas, tras una brigada de búsqueda que se extendió del cinco al nueve de mayo en el estado de Chiapas.

Las familias, provenientes de Matanzas, La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba, llegaron a México por primera vez con visas humanitarias emitidas por el gobierno mexicano, 17 meses después del último contacto con sus hijos.

Los seis cubanos desaparecieron el 21 de diciembre de 2024, cuando aproximadamente 40 migrantes de Cuba, Honduras y Ecuador abordaron dos lanchas desde San José El Hueyate, en el municipio de Mazatán, Chiapas, con destino prometido a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

La señal GPS de las embarcaciones se apagó a las 08:25 a.m. en el océano Pacífico, a escasos metros de la costa.

Antes de embarcar, varios migrantes enviaron mensajes desesperados a sus familias: «No sabemos nadar», «nos están poniendo chalecos», «hay tiroteos cerca», «aquí se ha formado un tiroteo cabrón… esta gente salió armada hasta los dientes».

Los seis cubanos identificados en el grupo son: Elianis de la Caridad Morejón Pérez (18 años), Dairanis Tan Ramos (33), Jorge Alejandro Lozada Santos (24), Meiling Álvarez Bravo (40) y su hijo Samei Armando Reyes Álvarez (14), Lorena Rozabal Guevara (28) y Ricardo Hernández (33).

Los migrantes habían pagado entre 8,000 y 10,000 dólares por el trayecto, una ruta controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante la brigada, las familias recorrieron la comunidad de San Miguel «El Hueyate», la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula y varios albergues, donde pegaron fichas con fotos de los desaparecidos, pero no obtuvieron información suficiente para localizarlos.

La búsqueda fue coordinada por la Red Regional de Familias Migrantes e incluyó familias de Cuba, Ecuador, Honduras y Colombia, además de acompañantes de Italia.

Pese al dolor del regreso con las manos vacías, las madres y abuelas mantienen la convicción de que sus hijos están con vida y prometieron no descansar hasta encontrarlos.

La respuesta del Estado mexicano ha sido calificada de nula por organizaciones de derechos humanos. La abogada Yesenia Váldez, de la Fundación para la Justicia, denunció en junio de 2025 que seis meses después de la desaparición no existía ninguna diligencia activa de búsqueda: «No hay una sola diligencia para buscarlos. Es como si el Estado los hubiera borrado».

El caso se enmarca en una crisis migratoria más amplia en la frontera sur de México. Entre septiembre y diciembre de 2024, San José El Hueyate registró al menos tres eventos de desaparición masiva con un total de 83 migrantes desaparecidos, según organizaciones civiles.

En paralelo, una joven cubana de 19 años desapareció en Tapachula el 30 de abril, y en marzo se reportó la desaparición de ocho balseros cubanos que habían salido hacia costas mexicanas.

En los primeros meses de 2026, más de 12 migrantes desaparecieron en la frontera sur de Chiapas, con Suchiate y Tapachula concentrando la mayoría de los casos entre víctimas de Cuba, Guatemala, Venezuela, Haití y Nicaragua.

La brigada internacional estaba programada hasta el 16 de mayo, pero las familias cubanas adelantaron su regreso sin haber logrado el objetivo que las llevó, por primera vez en su vida, a salir de la isla.