Niegan recurso de casación a joven manifestante trans del 11J Brenda Díaz

Brenda Díaz Foto © Facebook /Ana Mary García

Las autoridades cubanas negaron el recurso de casación a la joven trans Brenda Díaz, condenada a 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas masivas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

“Tanto que espere este día para saber si le bajaban la sentencia, y nada, estoy con una tristeza tan grande en mi alma que ya no se si gritar si llorar si desmoronarme…”, denunció en un post de Facebook este miércoles Ana Mary García, madre de la manifestante, tras conocer la noticia.

García se pregunta por qué el gobierno cubano se ha ensañado tanto con su hija, quien fue una de las pocas a quienes no le rebajaron la condena, en el juicio de casación a los presos del 11J en Güira de Melena.

“¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué, si no es asesina? Por qué si solo hizo lo que todo el pueblo: pedir libertad. Se ensañaron con ella, a todos les rebajaron condena, menos a dos o tres, y entre ellos estas tu mi niña. Cuánto dolor, pero no te dejaré, seguiré luchando por tu libertad, aunque en ello me cueste la mía o mi vida. No estás sola. Te amo mi vida”, cuestionó esta tribulada madre.

Brenda y su hermano Luis Manuel fueron detenidos por las autoridades cubanas tras las protestas del 11J y actualmente ella se encuentra cumpliendo sanción en la prisión “Panamá”, que antaño fue un preuniversitario.

La familia ha denunciado en reiteradas ocasiones los malos tratos que recibe en la prisión, de reos y oficiales, así como la falta de garantía a los servicios básicos de salud, padeciendo incluso enfermedades crónicas.

Tras cumplir los 28 años, la familia relató al periódico digital Tremenda Nota que en una visita al recinto penal vieron que la chica fue rapada y obligada a vestir ropas de hombre, y tiene prohibida su estancia en la zona destinada a las mujeres.

A finales de junio, con motivo del Día del Orgullo Gay, el actor cubano Daniel Triana (Danielito Tri Tri) recordó que Brenda, mujer transexual y seropositiva, es víctima de la represión estatal que también sufren otros presos políticos que se manifestaron el 11J.

“Cuando te hablen de transfobia piensa en lo que la sociedad y el Estado cubanos le han hecho a Brenda”, escribió Triana en su página de Facebook.

“Brenda ha sido rapada y encarcelada en una prisión para HOMBRES. Brenda no tiene acceso a su terapia de reemplazo hormonal en prisión, no tiene acceso a alimentación digna, no tiene acceso a medicación adecuada para sus múltiples padecimientos”, lamentó el activista por los derechos LGBTI.

Asimismo, lamentó que las autoridades cubanas se refieran a ella en género masculino y utilizaron como prueba en el juicio que utilizara ropa de mujer para “despistar” a las autoridades, desconociendo así el género con el que se identifica.

“Denunciamos la TRANSFOBIA DE ESTADO en el caso de Brenda, y exigimos su inmediata liberación. Hoy no celebro nada. Hoy pienso en Brenda Díaz, una mujer trans seropositiva cubana rapada y confinada en una cárcel para hombres”, finalizó.

Al igual que Brenda Díaz, otras mujeres trans han sufrido el acoso y la transfobia en cárceles cubanas, donde además otros reos les realizan actos de repudio por ser presas políticas.