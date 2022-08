Ulises Toirac sobre tasa de cambio del dólar: El Estado se metió en la bolsa negra de la divisa a competir

Ulises Toirac Foto © Facebook Ulises Toirac

El humorista cubano Ulises Toirac se mostró entre indiferente e indignado, ante el anuncio gubernamental de la nueva tasa de cambio del dólar, cree que lo único nuevo será ver al Estado competir en la bolsa negra de la divisa en Cuba.

"Lo del sistema cambiario se me parece a las novelas brasileñas, capítulos y capítulos... Te parece que pasa algo y se meten meses que en resumen no pasa nada. Lo único que pasa son los días, dale pa'lante y echa pa'trá... Lo único que cambió es que el Estado se metió en la bolsa negra de la divisa a competir, con los mismos precios", dijo en su perfil de Facebook el actor.

Toirac insistió en que "la oferta en moneda nacional requiere producción nacional", un área en la que el gobierno de la isla no avanza desde hace décadas.

"Dumbledore no puede hacer magia sacando dinero del sombrero pa' la manga. Coño que yo no soy especialista y tienen dos mil pa' comerse el almuerzo por ticket estudiando la pelusa de la contra pelusa de una estupidez que no produce riquezas y por tanto no resuelve el problema, y poner cara de 'ahora sí la vamos a partir'", dijo el actor.

No es el único que ha mostrado su incomodidad con las nuevas medidas del gobierno cubano anunciadas por el ministro de Economía, Alejandro Gil este miércoles. Muchos cubanos consideran que la tasa de cambio y la compra de dólares sin anunciar la fecha de ventas de divisas, son una falta de respeto a la población y una actitud cínica del Estado ante el pueblo de Cuba.

Gil señaló que desde este jueves "todas las personas podrán vender sus divisas al Estado y, próximamente [en fecha sin determinar], el Estado venderá los dólares a la población". Esto generó una ola de comentarios críticos sobre la incapacidad del gobierno para sacar al país de la crisis y decenas de memes del discurso del ministro.

La tasa de cambio de referencia en Cuba será de 1x120 pesos cubanos. Esto al aplicar el margen comercial bancario (impuesto del 8%) se reduce a un dólar por 110.40 CUP. Las autoridades cubanas alertan que la tasa no se mantendrá estática.

Toirac suele ser activo en sus redes sociales y comentar con tono de humor aspectos de la realidad cubana. Hace un par de semana calentó las redes sociales de los cubanos con su habitual facilidad para hacer reír, cuando debatió sobre la calidad de vida en Marianao.