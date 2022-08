Cubanos indignados por la tasa de cambio oficial del dólar

Los cubanos mostraron en redes sociales duras críticas contra el gobierno tras conocerse que se fijó en 120 pesos el valor de un dólar en la isla y que comenzarán a comprar divisas a la población, pero no van a venderlas, por el momento.

"¡Que falta de respeto!", es el comentario que más se repite en las redes sociales de los cubanos, tanto en las reacciones a la noticia en medios oficialistas como en la prensa independiente.

Reacciones en redes sociales

"¿Dónde está la equidad y la justicia social? Duele mucho reconocer que todo en lo que creías y confiabas no existe más. En fin, como es y todo indica que seguirá siendo: 'Sálvese quien pueda', que por lo visto nunca más será el pueblo trabajador", dijo una cubana al conocer la nueva tasa de cambio establecida.

Comentario en Facebook CiberCuba Noticias

El miércoles Marta Sabina Wilson González, ministra presidente del Banco Central de Cuba, anunció que a partir del 4 de agosto las instituciones bancarias aplicarán un nuevo tipo de cambio para trabajar con todas las divisas, "incluyendo los dólares en efectivo".

La tasa de cambio de referencia será de 1x120. Al aplicar el margen comercial bancario (impuesto del 8%) quedará en 1 dólar por 110.40 pesos cubanos. Además señaló que la tasa no se mantendrá estática.

Reacciones en redes sociales

"¿Pero esa tarifa de 120 pesos no era la que ellos mismos decían que era la bolsa negra denigrante y delincuente? ¿Y por qué el pueblo tendría que vender el USD que manda la familia, al gobierno y la banca cubana? Si ellos no me garantizan inmediatamente la venta... ¡Ya saben la venta cuando llegue! ¿A cuánto será?", se preguntó otro cubano en las redes sociales.

"El cinismo es brutal. Me recuerdan las palabras del actual presidente hace más de dos años, diciendo que estas medidas (tiendas en MLC y reordenamiento económico) las tomaban para surtir las tiendas en moneda nacional y hoy literalmente no hay ni agua en ellas. La mentira tiene patas cortas. La historia no los absolverá...", dijo otra persona.

En el sentir general de los cubanos en los comentarios en redes sociales se advierte el desaliento ante las nuevas medidas económicas. Muchas personas que admitieron ser seguidores del régimen han expresado su decepción con el gobierno, y el error que ha sido permanecer en el socialismo durante décadas.

"No tengo palabras para explicar mi decepción. Cuando quiero recobrar algo de confianza en los dirigentes del país al que tanto he defendido, ellos salen con tan grande falta de respeto. Aquí los particulares son los que rigen la política, la economía y el Estado simplemente se suma y formaliza sus decisiones, legalizando la miseria que cada día crece más entre los cubanos, especialmente en aquellos que decidieron quedarse aquí, resistir, luchar, entregar la vida a un sistema que aunque muchos nos negamos a reconocerlo, la vida demuestra que es fallido. ¡Que indignación siento!", confesó una seguidora del régimen.

"Sin palabras. Si hasta hoy no teníamos economía, ahora ellos nos acaban de hundir. ¡Qué falta de respeto con un pueblo que no le pagan en dólar y le venden lo más necesario en moneda libremente convertible (MLC). ¡Qué triste la vida de nosotros los cubanos!", dijo otra persona.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, anunció que en el mercado cambiario se aceptarán todas las monedas, incluido el dólar estadounidense. "Todas las personas podrán vender sus divisas al Estado y, próximamente [en fecha sin determinar], el Estado venderá los dólares a la población", señaló.