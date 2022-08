Consulado de España en La Habana otorgará más citas para legalización de documentos

El Consulado de España en La Habana anunció que otorgarán 24 citas diarias por encima de las habituales, para la legalización de documentos migratorios.

La representación diplomática de ese país en Cuba compartió la información en su cuenta de Twitter, donde también se agrega que los turnos serán de lunes a jueves, en el horario comprendido entre las 8:30 am y la 1:30 pm.

El tuit no indicó cuando comenzarán a habilitar la nueva cantidad de citas, lo que provocó comentarios negativos de algunos internautas. “Qué pasa??? Les cuesta escribir un Twitter diciendo cuando las vas habilitar o explicando el motivo por el cual no las ponen El día, la hora ??? No tiene trabajadores que puedan escribir un Twitter???”, señaló una usuaria.

“24 citas más, wao, eso va a resolver el problema de la legalización de documentos, y si las siguen habilitando como lo están haciendo, en cualquier horario, y preferentemente de madrugada, más todavía. Como piensan en los que necesitan de sus servicios”, cuestionó otro forista.

El resto de las respuestas al post del Consulado se refieren a la demora en otros trámites, como por ejemplo las citas de Reagrupación Familiar en Régimen General y para estudiantes. En este último caso una internauta manifestó su inquietud por el plazo de vencimiento de los documentos, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba está demorando más de lo habitual en legalizarlos.

A finales de julio último la sede diplomática de España en La Habana anunció la reapertura de su sistema de citas por internet, aunque ya los turnos para visado familiar y de turismo estaban agotados, en tanto el resto de los servicios sí funcionaban con regularidad.

"Nuestra aplicación de citas vuelve a estar operativa. Pero las citas para visado de familiar UE y turismo están agotadas. Si no puedes venir, cancela entrando en tu historial. Con las citas canceladas generaremos nuevas citas", publicó el consulado en su cuenta de Twitter, donde adelantó posibles cambios en la cantidad de oportunidades para legalizar documentos.

Ya en junio de 2021 el Consulado ibérico había adoptado otras transformaciones, a partir de las indicaciones del Banco Central de Cuba que indicaba que las embajadas y oficinas consulares en la isla no podían realizar más traspasos hacia sus cuentas en moneda libremente convertible ni pagos hacia el exterior.

En respuesta a esta regulación los usuarios sólo podrían pagar los diferentes trámites en euro y en efectivo, por lo que además deberían llevar el importe exacto. También fue actualizado el listado de precios de algunos de estos servicios migratorios: pasaportes ​30 euros, visados ​80, legalizaciones y compulsas 10.

A inicios de ese mismo mes la representación diplomática de España en el país caribeño habilitó nuevas citas para la solicitud del primer pasaporte de los cubanos naturalizados como ciudadanos españoles inscritos hasta el 30 de abril de este año.

Según explicaron en esa oportunidad, en el caso de los que hagan su primera solicitud de pasaporte los jueves se publicarán las citas para los del 1er grupo (Inscritos en este Registro Consular en el 2019) y el 2do grupo (Inscritos en este Registro Consular en el 2020), y los miércoles se publicarán las citas de los del 3er grupo (Inscritos en este Registro Consular en el 2021 y hasta el 30-04-2022).