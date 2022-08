James Franco interpretará a Fidel Castro en película "Alina de Cuba"

Fidel Castro / James Franco Foto © Granma / Wikipedia

El actor estadounidense James Franco interpretará a Fidel Castro en la película "Alina de Cuba", inspirada en la vida de Alina Fernández Revuelta, la llamada hija rebelde del dictador.

El filme estará dirigido por el cineasta español Miguel Bardem. El papel protagónico estará en manos de la actriz Ana Villafañe; y la argentina Mía Maestro interpretará a Natalia "Naty" Revuelta, la socialité cubana con quien Fidel Castro tuvo un apasionado romance.

En entrevista con CiberCuba Alina Fernández explicó que las grabaciones de la película comienzan en agosto. Han elegido escenarios de Bogotá y Cartagena, ciudades colombianas ante la imposibilidad de filmar en Cuba.

El guion de la película es de José Rivera, quien estuvo nominado al Óscar por Diarios de motocicleta y fue ganador del Premio Pulitzer Nilo Cruz. Cuenta la historia de Alina Fernández, el origen de su familia, la relación entre su madre y Fidel Castro y el momento de ruptura y tensión entre la hija y su padre.

Fernández fue arrestada en más de una ocasión en Cuba por intentar irse del país y fue clasificada como disidente. En 1993 abandonó la isla rumbo a España y posteriormente se estableció en Estados Unidos.

John Martínez O'Felan, productor creativo de la película señaló a Deadline que "encontrar y convencer a James Franco para que interpretara a Fidel Castro fue un proceso desafiante". La orden del director de la película era encontrar un "actor que tuviera un gran parecido físico con el actor real".

En este caso la apariencia es difícil de proyectar, así que se inspiraron en el origen gallego de Castro para encontrar hombres parecidos.

"Peinamos a través de todas las filas de actores con raíces latinas en Hollywood para encontrar a alguien que tuviera una estructura facial similar. Al realizar una búsqueda minuciosa de nuestros aspirantes a través del ojo de la genealogía española y portuguesa que tenían los gallegos, descubrimos que James, con mucho, tenía la semejanza facial más cercana a los actores principales de nuestra industria", dijo Martínez O'Felan.

Deben trabajar en el acento de su personaje para lograr la necesaria combinación de imagen y proyección que permita lograr una verdadera integridad visual.

James Franco ha estado nominado al Óscar al Mejor Actor por la película 127 Horas en 2011 y ha sido ganador dos veces del Globo de Oro. Entre los trabajos cinematográficos que más popularidad le han dado está la trilogía de Spider-Man interpretando a Harry Osborn. También ha sido director de largometrajes como The Disaster Artist, The Sound and the Fury.

Su padre tiene ascendencia portuguesa y su madre es judía, descendiente de inmigrantes rusos. El actor estadounidense recibió todo el apoyo de Alina Fernández para interpretar a Castro.

"Estoy muy contenta con la selección del reparto. Creo que Ana Villafañe va a ser el verdadero descubrimiento de esta película", comentó Alina tras confesar que ha estado involucrada en el proceso de creación cinematográfica.

La película tendrá un documental complementario Revolution's Daughter a cargo del director Thaddeus D. Matula. Explorará un mirada histórica y moderna de Cuba desde la posición de Alina Fernández. El documental se venderá como parte del paquete total de largometrajes.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.