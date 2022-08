Lluvia negra en La Habana a raíz de incendio en Matanzas

El voraz incendio desatado desde este viernes en la Base de Supertanqueros de Matanzas ha provocado la ocurrencia de lluvia negra este sábado en algunas zonas de la Habana.

Según reportan en las redes sociales varios usuarios, una lluvia negra presumiblemente cargada contaminantes se ha podido constatar en varios lugares de la capital cubana.

El periodista cubano residente en Miami, Mario J. Pentón, compartió en su perfil de Twitter una imagen de agua de lluvia negra recolectada en una zona no especificada de La Habana, con la siguiente información “Ojo, está lloviendo en algunas zonas de La Habana. Vean la contaminación. No se exponga a esa lluvia”.

Varios residentes en la capital confirmaron la ocurrencia de lluvia negra, en los comentarios al tweet de Pentón.

“Y con olor metálico muy perceptible. Esto fue en Boyeros”, precisó la activista Camila Rodríguez, residente en La Habana.

El usuario de Twitter ABBA, en las respuestas a la publicación de Pentón, compartió fotos de agua negra y afirmó que en la zona de El Cotorro también fue perceptible la lluvia negra.

En un post de Facebook, el activista Manuel de la Cruz también confirmó la caída de lluvia negra en el municipio de El Cotorro.

“En La Habana, los nubarrones formados por la toxicidad del incendio dejan caer gotas negras. Me manchan la gorra que costó 500 pesos. Mientras me mojo, paro un carro que me quiere cobrar 150 pesos del Cotorro a La Habana”, relató De la Cruz.

Asimismo, el usuario de Facebook Michel Dorta Mestre, residente en El Cotorro, mostró en un video los charcos de agua negra que quedaron en la calle como testimonio de la caída de lluvia negra.

La conocida cantante La Diosa, por su parte, compartió en su perfil de Instagram, un breve video donde se puede ver el rastro negro dejado en el suelo tras el paso de la lluvia.

Al respecto, el meteorólogo cubano Jorge Félix Hernández Capote explicó que como consecuencia del incendio “se están generando nubes Pyrocumulus, que son un tipo de nube cumuliforme que se producen por fuego o actividad volcánica”.

“El flujo predominante del viento es de región este lo que llevará estos nublados hacía el oeste (provincias de Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa y parte de Pinar del Río)”, agregó el especialista.

Hernández Capote considera que está contexto específico puede provocar actividad de chubascos y lluvias en estas provincias, la cual puede contener altos niveles de contaminantes.

El meteorólogo recomienda no exponerse a esta lluvia, resguardar a los animales domésticos y no utilizar esta agua.

El incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas se produjo el viernes por la tarde cuando un rayo impactó contra uno de los tanques de crudo.

La cifra oficial de lesionados por el incendio y posteriores explosiones ascendió a 77 la tarde de este sábado. Además, se reporta un fallecido y 17 bomberos desaparecidos, que estaban en la zona más cercana intentando evitar la propagación del incendio.

Las autoridades cubanas reconocieron que el fuego sigue sin control luego de la explosión de dos depósitos de petróleo y pidieron ayuda internacional para manejar la crisis.