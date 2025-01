Cuatro días sin respuestas: Crece la indignación por los 13 desaparecidos tras explosión en Holguín

Vídeos relacionados:

Tras cuatro días sin respuestas claras sobre el paradero de los 13 desaparecidos en el devastador incendio y explosiones en el almacén de municiones en Melones, municipio de Rafael Freyre, en la provincia de Holguín, los cubanos en redes sociales exigen que las autoridades aclaren la situación.

El incidente ha generado una creciente indignación entre las familias de las víctimas e internautas, que claman por acción inmediata mientras el silencio de las autoridades sigue siendo ensordecedor.

De los 13 desaparecidos, nueve son jóvenes reclutas y cuatro son oficiales de las Fuerzas Armadas.

Según los familiares en Facebook, las autoridades no han mostrado un compromiso real para rescatar a sus seres queridos, lo que ha incrementado la frustración y desesperación.

Entre las víctimas se encuentran los Mayores Leonar Palma Matos y Carlos Carreño del Rio, los Segundos Suboficiales Orlebanis Tamé Torres y Yoennis Pérez Durán, y nueve jóvenes soldados, cuyos nombres son Leinier Jorge Sánchez Franco, Frank Antonio Hidalgo Almaguer, Liander José García Oliva, Yunior Hernández Rojas, Rayme Rojas Rojas, Carlos Alejandro Acosta Silva, Brian Lázaro Rojas Long, José Carlos Guerrero García y Héctor Adrián Batista Zayas.

“Es doloroso y resignante saber que hace 3 días y 13 horas están desaparecidos, 9 niños y 4 oficiales, sin respuestas de ningún tipo ni apoyo de las autoridades”, escribió un familiar en las redes sociales.

Este sentimiento de impotencia es compartido por muchos, que denuncian que el gobierno ha abandonado a las víctimas a su suerte, alegando que pueden producirse nuevas explosiones, y sin hacer esfuerzos significativos por acceder a la zona cero del desastre.

La situación en la zona de las explosiones sigue siendo complicada. La temperatura allí, según fuentes oficiales, supera los 300 grados Celsius, lo que pone "en peligro las operaciones de rescate y también la vida de los atrapados".

Sin embargo, varios miembros de las familias de los desaparecidos han expresado que estarían dispuestos a entrar a la zona por su cuenta si fuera necesario, con tal de recuperar los cuerpos o encontrar a los sobrevivientes.

“Estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas. Si no tienen el valor de rescatarlos, que nos dejen a los familiares y amigos entrar para buscarlos. Ya no queremos más promesas vacías ni mentiras”, denunció otro familiar en redes sociales, mientras otros usuarios se unían al clamor generalizado de desesperación.

La falta de información es otro de los puntos críticos en esta tragedia. Desde que ocurrió la explosión, los medios estatales han ofrecido pocos detalles sobre la evolución de las tareas de rescate. Los reportes del Noticiero de Televisión y Granma se han centrado en las evacuaciones de los vecinos de la zona, sin abordar directamente la situación de los desaparecidos ni las acciones para acceder al área más afectada.

Las redes sociales se han convertido en un espacio clave para denunciar la falta de respuestas de las autoridades. “Lo único que nos dicen es que mantengamos la calma, pero ¿cómo podemos mantener la calma cuando nuestros hijos, sobrinos, amigos y hermanos están allí, atrapados?”, expresó Luis Manuel Driggs, familiar de uno de los desaparecidos.

El sentimiento de abandono es palpable en cada comentario de los familiares y amigos que exigen respuestas inmediatas. “Nos están dejando morir. No podemos seguir esperando. Necesitamos acción, no más mentiras ni excusas”, comentó Yusmari Roja, quien también tiene a un familiar entre los desaparecidos.

Internautas también afirmaron "Y los reclutas que lograron salir también tienen la verdad en sus manos. Familias investiguen, no lo dejen a merced de ELLOS. Son sus hijos y familiares y la vida es el único regalo que no nos hacen dos veces. Que salgan y den la cara, es hora. Es hora no, es tarde ya. Se han demorado demasiado".

"Ni en el NTV han hablado más del tema. El pueblo, las familias desesperadas y el país de fiesta celebrando el triunfo de Maduro en Venezuela. Hasta cuándo?".

"De acuerdo contigo, lo que son es unos desalmados, no tienen coj... para entrar pero sí para mandarlos a ellos al suicidio, que nos dejen entrar a los familiares y amigos que entramos por nuestros niños, yo sí doy mi vida por Frank y por todos, abajo el servicio militar obligatorio, no queremos más muertes, no queremos más familias destrozadas por ningún irresponsable", dijo otro.

El hecho hizo recordar el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, donde varios reclutas del Servicio Militar fueron enviados a la zona cero sin tener experiencia en el manejo de incendios y murieron quemados.

El pueblo cubano cada vez con más frecuenta exige el cese del Servicio Militar obligatorio, que cada año cobra la vida de varios adolescentes en la isla, mientras el régimen lo defiende.

