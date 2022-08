Ministra del Citma califica de "impacto severo" en medio ambiente el incendio de Matanzas

La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA), Elba Rosa Pérez Montoya, reconoció este martes que el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas ha provocado un “impacto severo” en el medioambiente.

“Realmente hay un impacto severo”, afirmó la ministra, que definió el incendio desatado el viernes pasado como “un desastre tecnológico de origen natural” que, según aseguró, se encuentran monitoreando y evaluando constantemente.

A pesar de no aportar un solo dato de las mediciones, la ministra advirtió del impacto de la “nube de humo” en la calidad del aire, que afecta principalmente al norte de Matanzas, pero también al norte de las provincias de Mayabeque y La Habana.

“Hemos planteado un grupo de recomendaciones al Consejo de Defensa”, dijo Pérez Montoya en la Televisión Cubana. El uso del nasobuco -especialmente en el caso de personas vulnerables- y protegerse de la lluvia, fueron las medidas que recomendó la ministra.

“En caso de lluvia, no exponerse, no estar fuera, porque normalmente con esa coloración de la nube, precipitan las partículas y, por supuesto, el agua sale oscura, no sale clara, el agua sale oscura”, explicó la ministra durante su confusa intervención.

“Tenemos evidencia, fotos, reportes, muestras de lugares donde llovió ayer, antes de ayer, incluyendo la capital del país, donde el agua ya tenía una coloración diferente”, indicó la titular de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de Cuba.

De forma colegiada con el ministerio de Salud Pública (MINSAP), el CITMA recomendó usar mascarilla para protegerse las vías respiratorias y no exponerse a las lluvias para no mancharse la ropa, porque “precipitan las partículas y, por supuesto, el agua sale oscura”.

Pérez Montoya declaró no tener conocimiento de “reportes de problemas respiratorios” hasta el momento, pero no descartó que puedan aparecer en los próximos días.

Por ello, y porque el incendio es “un evento que tiene un impacto ambiental, no en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo, pues, seguiremos nuestro trabajo de mediciones y monitoreo ambiental”, señaló la ministra.

“Para nosotros es muy importante ver todas las partículas de todos los componentes que hoy tiene esa nube que… realmente… el trabajo mayor, digamos, es cuidar la salud de las personas y que el impacto sea el menor posible”, expresó Pérez Montoya.

“Y sobre todo adoptar las medidas que correspondan por el Consejo de Defensa Provincial y el Consejo, uhm, las reuniones que preside nuestro presidente Díaz-Canel para, de manera oportuna, poder avanzar”, concluyó.

Como digna representante del gobierno de la “continuidad” (ministra del CITMA desde 2012, ratificada en el cargo por Díaz-Canel en 2018), la Dra. Pérez Montoya no pudo dejar de aprovechar la oportunidad de ratificar que, “como conoce todo nuestro país, realmente un rayo provocó el impacto en los tanques de combustible”.

“A partir de ahí, ha estado toda la información oportuna de lo que ha estado pasando y realmente este desastre lo hemos venido monitoreando por el impacto que tiene esta nube en el medio ambiente y realmente hemos estado aportando mediciones permanentemente”.

No solo eso; el CITMA ha “estado utilizando las imágenes de satélite, hemos estado utilizando mediciones con equipos que teníamos ya en nuestra organización, y hoy acaban de llegar nuevos equipos en la tarde para reforzar el monitoreo de la medición de la calidad del aire”.

Este lunes, autoridades sanitarias de Matanzas recomendaron cerrar puertas y ventanas y usar mascarilla, incluso dentro de la viviendas, para evitar las consecuencias nocivas del humo asociado al fuerte incendio que desde el viernes 5 de agosto afecta la zona industrial de esa provincia.