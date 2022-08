Cambio de dirección del viento reaviva incendio de Matanzas en algunos puntos

Un cambio en la dirección del viento reavivó el fuego durante las últimas horas en algunas áreas de la Base de Supertanqueros de Matanzas, aunque las autoridades locales aseguran que el incendio está acorralado y que solo resta esperar.

“Esta noche el viento cambió de dirección y avivó las llamas en algunos puntos. Informamos a la población que ya el incendio se encuentra acorralado, y las obras de contención realizadas garantizan que no se expanda”, escribió en Twitter Susely Morfa, primera secretaria del Partido Comunista en Matanzas.

“#Hoy tampoco se duerme, la lucha sigue”, concluyó la dirigente, que horas antes anunció con optimismo la sincronización de la Termoeléctrica Antonio Guiteras al Sistema Eléctrico Nacional, que solo permaneció conectada 17 minutos y salió de servicio otra vez por “causas desconocidas”.

(Fuente: Juventud Rebelde - Abel Rojas Barallobre)

“El aire dio un giro y se volvió a prender lo que ya estaba apagado, pero el fuego está controlado y siendo sofocado con agua, espuma y otros químicos de extinción", indicó el Gobierno Provincial del Poder Popular en Matanzas en el apartado de comentarios a una foto del barco mexicano que desde este martes intenta extinguir el incendio.

“El barco que se encuentra en la bahía suministra agua de mar a los sistemas que la inyectan directamente al área siniestrada. Este barco posee una potente bomba que permite aumentar el volumen de agua que se suministra”, indicó la entidad matancera, que subrayó que “el fuego está controlado” y que “solo resta esperar”.

Horas antes el teniente coronel Alexander Ávalos Jorge, segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Cuba, indicó en declaraciones radiales que el objetivo sigue siendo evitar la expansión de las llamas.

Precisó que "los cuatro tanques todavía están en combustión" y que se está trabajando en el enfriamiento de las áreas colindantes para aplicar de conjunto con los técnicos venezolanos y mexicanos los agentes químicos que agilizarán la extinción del incendio.

"No podemos hablar todavía de que está controlado, pero sí tenemos un nivel de acercamiento a la pronfundidad del incendio. No podemos decir que no hay riesgo que no hay peligro, sigue el peligro latente, pero estamos hablando que la situación tienen un matiz diferente", concluyó Ávalos Jorge, quien subrayó el trabajo conjunto de numerosos organismos en la extinción del incendio, entre ellos CUPET, el ministerio de Transporte, Cruz Roja y las FAR, entre otros.

"Un giro del viento puede avivar el fuego mientras quede combustible al alcance de las llamas, pero ya nada nos quita la certeza de que el heroísmo y la solidaridad lo apagarán", escribió en Twitter Díaz-Canel, al tiempo que dio gracias a Venezuela y México por la ayuda en la extinción del incendió.

Este miércoles deben incorporarse además nuevos equipos en función de acelerar el proceso, además de continuar con la aplicación de químicos y espuma.

El enfriamiento de tanques y zonas afectadas a partir de la aplicación de espuma y agua es, según las autoridades, la estrategia determinante para extinguir el incendio.

Según reportes de la televisión nacional, cinco helicópteros de la fuerza aérea superan ya las 40 horas de vuelo con estructuras que lanzan sobre el área siniestrada 2,500 litros de agua.