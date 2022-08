Recluta que recibió la primera llamada de emergencia por incendio de Matanzas: "Los vi llorar a todos"

El soldado cubano Raúl Ramírez Leyva, quien recibió la primera llamada de auxilio luego de que un rayo impactara un tanque de crudo en la Base de Supertanqueros de Matanzas, afirmó que esa madrugada vio llorar a sus compañeros tras la explosión de un segundo depósito que dejaría a 14 desaparecidos.

El joven de 21 años contó al diario oficialista Granma sus vivencias posteriores a la llamada de auxilio mientras se encontraba en el Comando de Bomberos No. 1, en el centro histórico de la Ciudad de Matanzas el pasado 5 de agosto, cuando se desató el incendio de grandes proporciones en la zona industrial de la ciudad.

"Yo fui el que recibí la llamada. El despacho del Cupet me dice sobre el impacto del rayo: “tenemos aquí una situación de emergencia, en los tanques de allá arriba se divisa humo y cierta llamarada, y aun lloviendo no se apaga”", relató.

El ayudante de Oficial de Guardia, quien permanece frente a varios teléfonos y tiene el encargo de responder las llamadas de toda la provincia que soliciten intervención de los bomberos, dijo que ese día actuó rápidamente.

"Actué rápido, llamé al Comando de Supertanqueros, informé al jefe de la guardia sobre la situación y ellos fueron para allá. Luego me llamó mi jefatura y le di salida rápidamente a todas las técnicas de aquí del Comando 1", agregó.

Afirmó que en ese momento el "carro de primer aviso estaba para un servicio en la ciudad, y de ahí lo mandé para el lugar. Me mantuve en comunicación con todo el personal".

Según su testimonio, desde el primer momento tuvo "idea de la magnitud de lo que estaba sucediendo".

"De los 23 meses que llevo en el Servicio Militar, 15 los pasé en el Comando Especial de Supertanqueros, y sabía que estaban ahí. Imagínese, son compañeros míos", dijo, al referirse a los jóvenes que acudieron a ese primer llamado.

Asimismo, recordó el momento en que la gente del Comando No. 1 se reagrupó en el cuartel en la madrugada –al parecer tras la expansión del incendio a un segundo tanque con fuel oil que causó la muerte de un hombre y la desaparición de 14 personas, muchas de ellas jóvenes reclutas que pasaban el Servicio Militar obligatorio–: "Esa madrugada los vi llorar a todos", afirmó.

Si bien el gobierno cubano se ha negado a publicar los nombres y las edades de los desaparecidos, familiares de los mismos han revelado en redes sociales que la mayoría eran menores de 20 años que fueron enviados a la primera línea a pesar de la magnitud del suceso y de su reducida experiencia.

El periódico Granma indica que durante la entrevista a Ramírez Leyva sonó uno de los teléfonos que controla, y cuando lo levantó respondió: "Ordene, no, no, aún no sabemos nada". El rotativo aclara luego que "muchas personas preguntan si hay noticias nuevas sobre los bomberos desaparecidos en el incendio en la Base de Supertanqueros".

Recientemente otro bombero que también se encontraba en el lugar al momento de la explosión del segundo tanque, alrededor de las 04:00 am del sábado, dijo que el grupo de desaparecidos y otros que lograron salir "estábamos muy cerca de los tanques, todo fue muy rápido, en menos de 10 segundos las personas empezaron a quemarse, sentías que el vapor te quemaba".

En declaraciones a la televisión estatal cubana explicó que al cambiar el viento en la Bahía de Matanzas todo se precipitó. "Al cambiar el viento en menos de cuatro o cinco segundos hacia el norte fue lo que hizo explotar la primera caldera por completo y pasar todo el calor hacia el segundo tanque, y ahí todo fue seguido. El vapor cambió por completo, la radiación fue la que más nos quemó".

"El factor humano fue el que nos hizo virar atrás y seguir sacando a las personas que pudimos. Por lo menos en el carro que nosotros nos fuimos logramos llevarnos siete personas", dijo el bombero.

Asimismo, comentó que incluso algunos carros de bombero se incendiaron, lo cual coincidió con las imágenes publicadas luego por el gobierno cubano, que en la mañana del sábado informó que había 16 desaparecidos, aunque luego bajó la cifra a 14 porque dos de ellos fueron hallados en los hospitales.

Este miércoles el Dr. Luis Wong Corrales, director provincial de Salud Pública de Matanzas, dijo a la emisora Radio 26 de ese territorio que "las condiciones están creadas para comenzar la búsqueda de las víctimas, solo se espera que las autoridades digan que pueden iniciar las labores. Para ello ya están creados los equipos".