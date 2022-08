Actualización 6 sobre incendio en Base de Supertanqueros de Matanzas

El descomunal incendio que se desató el viernes 5 de agosto en la base de supertanqueros de Matanzas parece estar controlado, a pesar de que en las últimas horas un cambio en la dirección del viento reavivó el fuego, y horas antes se confirmaba el colapso del cuarto tanque siniestrado.

Este martes, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que se logró controlar una primera etapa del incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas. Durante un recorrido de este martes por la zona siniestrada el mandatario comentó a los periodistas que “hoy ha sido un día bueno realmente y tiene que ver con cosas que han ocurrido y que hemos visto, precisamente en este lugar".

A las puertas del quinto día de llamas, explosiones, humo, pánico y víctimas, las autoridades locales aseguran que el incendio está acorralado y que solo resta esperar. “Esta noche el viento cambió de dirección y avivó las llamas en algunos puntos. Informamos a la población que ya el incendio se encuentra acorralado, y las obras de contención realizadas garantizan que no se expanda”, declaró este miércoles Susely Morfa, primera secretaria del Partido Comunista en Matanzas.

Las últimas horas del siniestro en la zona industrial de Matanzas dejan imágenes diferentes al de días anteriores. Este martes, bomberos y rescatistas lograron acceder a la zona afectada tras la disminución del humo del incendio y pudieron confirmar el colapso del cuarto supertanquero de 50 mil metros cúbicos.

"Ya se aprecia una disminución del humo en el área, aunque continúa el fuego. Se puede acceder a la zona, bomberos y personal de las brigadas mexicanas y venezolanas trabajan juntos para extinguir las llamas que restan", indicó Radio 26 en Facebook.

También Socorristas de la Cruz Roja Cubana consiguieron atender a perros estresados que se encontraron en el área, luego de que bomberos, rescatistas y personal especializado accedieran a la zona siniestrada.

Además, se personó en la base de supertanqueros el general de división Lázaro Álvarez Casas, ministro del Interior junto a “combatientes y trabajadores civiles del MININT y fuerzas conjuntas del MINFAR para mantener un control estricto de la temperatura y la contención del incendio en el lugar del siniestro”. Fuentes que prefirieron el anonimato informaron a CiberCuba que un equipo antiterrorista del MININT trabaja en el terreno desde que se desató el incendio.

Con la llegada de más refuerzos de la ayuda internacional y los primeros indicios de que el fuego está contenido, el gobierno cubano aseguró este martes que mantiene comunicación frecuente con el de Estados Unidos, aunque insistió en subrayar que este país solo ha ofrecido "asistencia técnica". Por su parte, Estados Unidos reiteró que Cuba no ha hecho petición formal de ayuda a la actual administración.

Administración Biden: Cuba no ha hecho petición de ayuda a EE.UU. por incendio de Matanzas

Una declaración del Departamento de Estado enviada a CiberCuba indicó que Cuba no ha solicitado formalmente la asistencia del gobierno de Estados Unidos. "Hemos tenido conversaciones generales con el gobierno de Cuba sobre este trágico desastre. Sin embargo, el gobierno de Cuba no ha solicitado formalmente la asistencia del gobierno de Estados Unidos", señaló un alto funcionario del Departamento de Estado a esta redacción.

El funcionario explicó que Washington sigue de cerca la situación incluyendo las necesidades humanitarias que puedan surgir, a la vez que se ofreció orientación técnica al Estado cubano. "Expertos estadounidenses en extinción de incendios, con experiencia en el manejo de instalaciones de almacenamiento de petróleo, han hablado con funcionarios cubanos para ofrecer asesoramiento técnico", dijo el funcionario en un comunicado.

Confirman colapso del cuarto tanque supertanquero por incendio en Matanzas

En la tarde del martes, el Cuerpo de Bomberos de Cuba confirmó el colapso del cuarto supertanquero de 50 mil metros cúbicos, comprometido en el incendio. Alrededor de las 17:30 horas de este martes, tras una exploración de los bomberos, se pudo comprobar que también había colapsado el cuarto tanque de la primera batería de los ocho tanques de 50 mil metros cúbicos cada uno. La información detalla que los cuatro tanques están derretidos y que los bomberos trabajan con éxito en la extinción del incendio, ya que en la superficie de los depósitos aún hay llamas, aunque no significativas.

Buque Libertador de la Armada mexicana arriba a Bahía de Matanzas con donativo

El buque multipropósito ARM Libertador (BAL-02) de la Armada mexicana arribó este martes a la Bahía de Matanzas, en el occidente de Cuba, con un "importante donativo", informaron medios oficiales. Se trata del segundo que hace entrada este martes a la Bahía de Matanzas procedente de México. La embarcación de gran tamaño fue recibida por el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila.

Residentes de Mayabeque denuncian contaminación ambiental a causa del incendio en Matanzas

"Desde ayer cayó un agua muy grande por la tarde, y ya los animales no se quieren comer la hierba, mastican, mastican, la botan y no se la quieren comer", comentaron vecinos de Mayabeque que sufren afectaciones producto de la contaminación ambiental generada por el incendio. "Las vacas no se quieren comer la hierba y el agua está negra", dijeron en un video publicado en Twitter por el fotógrafo y realizador audiovisual Miriel Santana.

Díaz-Canel afirma que se logró controlar una primera etapa del incendio en Matanzas

"Hemos apreciado en este lugar todas las virtudes de todas las fuerzas. Yo creo que el resultado es que hemos logrado un control importante de los incendios, yo diría en una primera etapa, que tiene que ver con la estrategia trazada con las fuerzas cubanas, las fuerzas mexicanas y las fuerzas venezolanas”, dijo el gobernante Miguel Díaz-Canel durante un recorrido de este martes por la zona siniestrada. “Hoy ha sido un día bueno realmente y tiene que ver con cosas que han ocurrido y que hemos visto, precisamente en este lugar", comentó a los periodistas.

Grupo hotelero Cubanacán asegura que no hay problemas en Varadero por incendio

Mientras el humo proveniente del incendio cubría este martes el reparto Versalles, el grupo hotelero Cubanacán aseguraba que no había problemas en Varadero a causa del incendio. “Todo funciona correctamente. Se mantienen las entradas y salidas de visitantes internacionales, al igual que las excursiones en el balneario y desde ahí hacia otros destinos del país”, aseguró el presidente del grupo.

Segunda batería de supertanqueros sin peligro tras incendio en Matanzas

La segunda batería de cuatro tanques de 50,000 toneladas cada uno se reportaba fuera de peligro este martes. Se preservaron cuatro de los ocho Supertanqueros con esa capacidad de almacenamiento. Los cuatro depósitos restantes no han sido alcanzados por el fuego, están preservados y sin peligro, informaron las autoridades cubanas.

Experto ruso sobre incendio en Matanzas: "Había defectos en la estructura misma de la base de petróleo"

Con el cielo más despejado llegó Sputnik con Alexandr Gofstein, socorrista emérito de Rusia y exjefe del Centro ruso de Preparación de Rescatistas, para vaticinar que los bomberos cubanos no serán capaces de extinguir el incendio y que las llamas se detendrán cuando ya no quede nada por arder. "La expansión del fuego de un reservorio a otros en la provincia cubana de Matanzas demuestra que había defectos en la estructura de la base de petróleo", comentó el experto.

Debe "observarse la distancia mínima entre los reservorios y efectuarse su vallado, lo cual permite prevenir el derrame del combustible", dijo. También, que "se debe acondicionar las vías de acceso para los equipos de bomberos y montar los llamados 'tubos secos', no llenados de agua, destinados a enfriar los tanques de producirse un incendio".

Y, por último, que se debe "garantizar una segura protección contra los rayos". Medidas de prevención y seguridad que, al parecer, no estaban garantizadas para sofocar un incendio de grandes proporciones que acabó con la vida de dos personas, provocó heridas en más de un centenar y mantiene desaparecidos a 14 bomberos cubanos.

Antropólogos y expertos de Medicina Legal analizan búsqueda de desaparecidos por incendio en Matanzas

Al concluir las labores de enfriamiento de los tanques y cuando se extinga el incendio se iniciarán acciones de búsqueda de los 14 bomberos desaparecidos en la zona del siniestro, dijeron autoridades cubanas.

Mientras, este martes, Especialistas de Medicina Legal y antropólogos evaluaron las acciones para la búsqueda de los desaparecidos reconocidos por el gobierno cubano tras el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.