Confirman colapso del cuarto tanque de 50 mil toneladas por incendio en Matanzas

El Cuerpo de Bomberos de Cuba confirmó el colapso del cuarto supertanquero de 50 mil toneladas comprometido en el incendio desatado desde el último viernes en la zona industrial de Matanzas.

Alrededor de las 17:30 horas de este martes, tras una exploración de los bomberos, se pudo comprobar que también había colapsado el cuarto tanque de la primera batería de los ocho supertanqueros de 50 mil toneladas cada uno, refiere un reporte del portal oficialista Cubadebate.

La información detalla que los cuatro tanques están derretidos y que los bomberos trabajan con éxito en la extinción del incendio, ya que en la superficie de los tanques aún hay llamas, aunque no significativas.

Además, refieren, que se ha evitado hasta el momento la propagación del incendio al resto de las instalaciones de la base y que se prepara el ataque con sustancias extintoras para el golpe contundente a la combustión, pero que esa acción lleva seguridad y mucha precisión.

Asimismo, afirman, que el incendio no está del todo controlado, pero se ha avanzado en su contención y que el riesgo continúa.

Por último, destacan que en las primeras horas de este miércoles se incorporarán a la batalla contra el incendio bomberos de otras provincias.

Este martes, el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó a la prensa oficialista de la isla que se logró controlar una primera etapa del incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

Durante un recorrido por la zona siniestrada el mandatario de la isla comentó a los periodistas que “hoy ha sido un día bueno realmente y tiene que ver con cosas que han ocurrido y que hemos visto, precisamente en este lugar. Hemos apreciado en este lugar todas las virtudes de todas las fuerzas. Yo creo que el resultado es que hemos logrado un control importante, yo diría en una primera etapa, que tiene que ver con la estrategia trazada con las fuerzas cubanas, las fuerzas mexicanas y las fuerzas venezolanas”.

También destacó las capacidades de bombeo de agua creadas sobre la marcha para enfrentar la magnitud del incendio, además de reiterar que “tuvimos que traer equipos de México y Venezuela y hacer adaptaciones. Aquí ha habido mucha creatividad también, porque en el terreno se ha tenido que improvisar estructuras, conexiones”.

Díaz-Canel reconoció en ese encuentro, difundido también por el portal oficialista Cubadebate, el trabajo de constructores y trabajadores hidráulicos que crearon los muros de contención que evitaron la propagación del incendio.

No obstante, el gobernante consideró que no hay confiarse ante la situación menos tensa, porque existen posibilidades de que el combustible vuelva a incendiarse.

Este martes, bomberos y rescatistas lograron acceder a la zona siniestrada en la Base de Supertanqueros de Matanzas tras la disminución del humo del incendio, según información de la emisora oficialista Radio 26 en Facebook.

El medio dijo, además, que aunque continuaba el fuego, se podía acceder a la zona y que bomberos y personal de las brigadas mexicanas y venezolanas trabajaban juntos para extinguir las llamas que aún persistían.

Asimismo, aseguró, que en la zona se creaban accesos para equipos pesados, cómo grúas y camiones de recoger escombros y que varias pipas apoyaban el bombeo de agua.

Ante el optimismo de este martes de la prensa oficialista cubana por la evolución del incendio en la Base de Supertanqueros, el coronel Daniel Chávez, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, insistió en que "el combustible es complejo" y "hay que ser prudentes".

"Todavía hay derrame en algunos lugares. Estamos trabajando sobre todos los focos para tratar de controlarlo todo para contenerlo ya, a ver si logramos que empiece a bajar la temperatura", indicó Chávez. Alertó que las labores de extinción del incendio pueden durar varios días más.

En esta jornada también se reportó que la segunda batería de cuatro tanques de 50,000 toneladas cada estaba fuera de peligro tras el incendio que comprometió a cuatro de los ocho supertanqueros que almacenan combustible en la zona industrial de Matanzas.

Esos depósitos restantes no fueron alcanzados por el fuego, están preservados y sin peligro, según información del coronel Antonio Álvarez, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que difundió el portal oficialista Cubadebate.

El coronel Álvarez aseguró en el citado medio que se ejecutaron obras de contención para evitar que el combustible derramado en combustión alcance otras instalaciones en las que hay hidrocarburo almacenado.

Apuntó que en la zona se han instalado ductos conectados a bombas de agua para mantener un flujo intenso y sostenido para la sofocación de las llamas que se han mantenido en esa área desde el viernes último.

También los bomberos realizan tareas de extinción de focos de fuego en zonas con maleza, aledañas al incendio principal, con el apoyo de helicópteros que dejan caer agua continuamente en el área afectada “con precisión milimétrica” y a baja altura, apuntó el oficial.

“Las barreras físicas han sido efectivas en la contención del combustible que se derramó y logramos que no llegara a la comercializadora de combustible y que no interrumpiera la carretera”, aseguró el oficial de las FAR, quien dijo que se continúa aplicando agua espuma y a la par se aplican otras medidas para sofocar focos que quedan, que no son pocos.

Alertó, también, que hay lugares donde parece extinguido el fuego, pero si sopla el aire puede cambiar la situación.