Fallece por dengue Ana Rosa Valdés, madre de un preso del 11J

Ana Rosa Valdés, madre del manifestante del 11J Carlos Michelena Valdés, falleció este miércoles de dengue sin que su hijo pudiera despedirse de ella.

"Tras la detención y condena de su hijo, Rosa comenzó a sufrir depresión y en las últimas semanas contrajo dengue. Esto la llevó a la muerte. Su hijo, quien solo la tenía a ella, no pudo despedirse", señaló la organización Cubalex en su muro de Facebook.

La noticia de su muerte la dio en las redes sociales el activista cubano Marcel Valdés, quien recordó que Ana Rosa no dejó de luchar por la libertad de su hijo.

"Desgraciadamente estaba sufriendo una gran depresión tras la situación vivida después del 11 de julio, y a su vez la atacó el dengue, eso, en conjunto con las pésimas condiciones de salud que hay en la Isla, no pudo aguantar", dijo.

"Otra víctima del castrismo, otra familia rota a causa de la represión de la dictadura, no fueron capaces ni de llevar a su hijo a despedirla. Ana Rosa es un ejemplo de lucha y un ejemplo de lo que una madre es capaz de hacer por su hijo", subrayó.

Carlos Paul Michelena, panadero de 33 años y padre de una niña, fue detenido por la policía durante el levantamiento popular del 12 de julio en el barrio de la Güinera, en Arroyo Naranjo, La Habana.

En diciembre pasado, fue sometido a juicio y sentenciado a 16 años de cárcel por los delitos de sedición, atentado y desorden público. Tras apelar la condena, el Tribunal Supremo rebajó su sanción a 10 años.

Ana Rosa Valdés denunció en julio pasado que su hijo estaba sufriendo amenazas en la prisión, y que la condena que le impusieron es injusta, pues el día de las protestas lo único que hizo fue filmar los sucesos con su celular.

En un video publicado en el muro de Facebook del rapero El Funky, Valdés afirmó entonces que "si es preciso yo me quejaré a diario, hasta que no le den solución a los 10 años que le han impuesto a mi hijo, solamente por filmar. Mi problema, al parecer, no tiene solución, porque donde quiera que me acerco, no me dan una respuesta que me convenza".