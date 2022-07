Madre de joven preso por manifestarse el 11J denuncia constantes amenazas a su hijo

Ana Rosa Valdés, madre del joven manifestante del 11J Carlos Michelena Valdés, dijo que constantemente están amenazando a su hijo en la prisión y que ella no va a cansarse de denunciar esos atropellos y la injusta condena de 10 años que recibió por filmar con su celular el estallido antigubernamental.

En un video publicado en el perfil de Facebook de El Funky, Valdés afirmó que “si es preciso yo me quejaré a diario, hasta que no le den solución a los 10 años que le han impuesto a mi hijo, solamente por filmar. Mi problema, al parecer, no tiene solución, porque donde quiera que me acerco, no me dan una respuesta que me convenza”.

Aseguró que a Michelena lo presionan constantemente con que lo van a trasladar de prisión y a ella la van a meter presa por condenar públicamente las injusticias de las que es víctima el manifestante de 33 años, padre a su vez de una niña pequeña.

“Pero ahora yo pregunto: ¿a quién amenazo yo o a quién denuncio yo por los golpes que le dieron a mi hijo, que le partieron la cabeza, le fracturaron el tabique, le hincharon las costillas, lo desmayaron y vino a poder despertarse en el hospital Miguel Enríquez cuando lo llamaron para poderle dar los puntos, a quién denuncio yo?”, añadió Valdés en su video.

La madre dijo que no entendía cuándo el gobierno iba a empezar a hacer lo que debe, pues no tiene lógica ninguna que por filmar un video Michelena esté sentenciado a 10 años, luego de que incluso le propusieran una sentencia de 20 años.

“Por eso tantas personas, y sobre todo jóvenes, abandonan el país. Prefieren morir en una travesía, que tener que quedarse en este hediondo país. Prefieren perder la vida que no quedarse en esto, donde hay tantas injusticias y tantas incomprensiones”, señaló Valdés.

“Yo necesito la libertad de mi hijo, al igual que la de todos los jóvenes que tienen allí injustamente. Basta ya, ¿a dónde hay que ir, qué hay que hacer para que ustedes resuelvan esta situación? Porque ya yo estoy al borde de una crisis, donde ya no me interesa nada, solamente de ver el sufrimiento que tiene mi hijo”, advirtió al final de la directa.

“Madre de Carlos Michelena Valdés, condenado a 10 años de prisión por solo marchar y filmar con el móvil el 11 de julio, actualmente preso en el Combinado del Este. Compartan por favor. #libertadparalospresospoliticos #soscuba, #patriayvida”, escribió El Funky en la descripción de la publicación.

De acuerdo con Radio y Televisión Martí, la familia del manifestante del 11J intentará pedir un cambio de sentencia. Valdés anunció que había contratado a un abogado para iniciar un proceso extraordinario de revisión de causa en favor de su hijo.

“El abogado me llamó el lunes que iba a empezar a hacer revisión de causa, que iba a hacer el contrato, y el martes fui para allá a hacer el contrato con él”, contó la señora. “No me da esperanzas de una libertad, pero me dijo que vamos a tener una esperanza de algo, dijo que él no está de acuerdo con el resultado de la apelación, que fueron 10 años”.

Sobre las injustas sentencias que ha impuesto el régimen cubano contra Michelena y otros manifestantes del 11 de julio de 2021, el letrado holguinero Erelde Mulet Sarmiento afirmó que son hasta 34 veces más severas que las de algunos asaltantes al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953.

Este domingo, Niurka Rodríguez García, madre de la joven manifestante del 11J Yunaikis de la Caridad Linares Rodríguez, exigió la libertad inmediata de su hija, retenida por el gobierno cubano en la Prisión de Mujeres de Occidente, mejor conocida como El Guatao.

“Exijo la Libertad inmediata de mi hija Yunaikis Linares Rodríguez, una joven de 25 años de edad cumplidos en prisión, sentenciada cruelmente a 8 años de privación de Libertad. Basta ya de abusos y maltratos necesito a mi hija Libree”, escribió Niurka en su cuenta de Twitter.