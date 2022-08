Adriano Rodríguez, otro joven desaparecido tras incendio en zona industrial de Matanzas

Adriano Rodríguez, un joven cubano de 19 años, es uno de los 14 desaparecidos en el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, según amigos cercanos que han publicado en redes sociales emotivas palabras por su presunto fallecimiento, mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Cuerpo de Bomberos de Cuba.

“Mi Tato, mi niño pequeño, cómo te fuiste así sin más, así sin verte, así sin ni siquiera poder despedirme de ti… sin un abrazo, sin un beso, sin decirte que eras mi único amigo en el que confiaba para cualquier problema y tú siempre apoyándome en todo, sin poder decirte cuánto te quería. Pero ya no estás y todo eso me lo guardo en el corazón porque sé que ahora solo me quedan los lindos recuerdos que vivimos y que nunca en mi vida voy a olvidar…”, dijo en Facebook una de sus más cercanas amigas, que se identifica en la red como Saritahh Santana.

Captura Facebook/Saritahh Santana

La joven refiere, además, en su emotivo mensaje de despedida en el que comparte varias imágenes del joven bombero que “hoy ya no estás y sé que jamás podré verte y no sabes el dolor tan grande que me ha quedado. Siempre tendré ese vacío en mi pecho de que vas a faltar tú, Tato”.

Aunque el gobierno de la isla no ha dado ninguna información sobre la identidad de las personas desaparecidas, un reporte del portal de noticias de Cubanet de este miércoles refiere que, tras ponerse en contacto con un vecino de la familia de Adriano, aún las autoridades no han confirmado su deceso, y que “sus padres están en Matanzas esperando que encuentren a su hijo”.

Hasta la fecha, las autoridades solo han dado oficialmente como fallecido al bombero Juan Carlos Santana Garrido, y este lunes el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel confirmó el inició de la búsqueda de los restos de las 14 personas desaparecidas en esta tragedia.

Captura Facebook/Saritahh Santana

“Vamos a entrar ahora al momento más difícil para encontrar los cadáveres de las personas fallecidas, que es un momento triste, doloroso, muy fuerte en lo sentimental, pero que hay que enfrentarlo también”, dijo este miércoles el mandatario a medios oficialistas de la isla en un video compartido en el perfil de Twitter de la Presidencia de Cuba.

Este último domingo, el gobernante cubano había asegurado que la búsqueda de las personas desaparecidas en esta tragedia comenzaría tras sofocarse el incendio.

“En la medida que podamos sofocar el incendio podremos iniciar la búsqueda de los desaparecidos. Cuando se sofoque el incendio y disminuya las temperaturas comenzarán las labores de búsqueda de las víctimas", aseguró el gobernante a medios oficialistas cubanos tras su encuentro en el Hotel Velasco con familiares de los desaparecidos.

"Todo el apoyo para ustedes y estamos aquí para lo que necesiten", dijo el mandatario, quien visitó también a los lesionados en el siniestro, hospitalizados en el hospital de Matanzas, Faustino Pérez.

También este lunes trascendió la reacción de la madre de uno de los jóvenes cubanos que se encuentran desaparecidos por el siniestro.

Elizabeth Leyva, madre de Luis Ángel Álvarez, dijo en una emotiva publicación que se "ha quedado a oscuras", tras confirmarse la muerte de su hijo durante el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

Captura Facebook/Saritahh Santana

El joven de apenas 23 años formaba parte del grupo de bomberos en la primera línea del incendio cuando explotó un segundo tanque de combustible en la madrugada del sábado, dejando 14 desaparecidos.

"Dios me regaló esta estrella, mi hijo Luis Ángel, pero se la llevó para que alumbre el universo y lo proteja, pero me deja a mí a oscuras, sin alma, sin corazón", posteó Leyva en Facebook. Además, actualizó las fotos de su perfil por una imagen de su hijo con la señal de luto.

Además de conocerse este lunes la reacción de esta madre, Yunia Doval, la tía de Leo Alejandro Doval, uno de los desaparecidos durante el incendio en Matanzas, expresó su indignación por la muerte de su sobrino y explicó que el joven de apenas 19 años no tenía que haber sido enviado al lugar del siniestro.

"Yo no te quiero héroe, mi niño, te prefiero cobarde!", afirmó la mujer en un emotivo post de Facebook.

"Siempre admiré tus valores y sabemos tu familia que no eres de los que corren, sin imaginar que hoy, preferiría que hubieses huido. Sentiría igual orgullo si llegaras ahora diciendo que de repente te tornaste cobarde, rebelde, desafiante y te bajaste del camión de bomberos, porque en definitiva, tú no eres uno de ellos. Tú serías un neurocirujano!", expresó Doval.