Ulises Toirac responde a críticas por pedir transparencia sobre desaparecidos en Matanzas

El humorista cubano Ulises Toirac respondió a quienes lo critican y lo desacreditan "por pensar, ni siquiera diferente, solo por pensar", a raíz de su pedido de transparencia a las autoridades cubanas por el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

Aunque destacó en un mensaje en sus redes que es algo más que humorista y se graduó de ingeniero electroenergético en la universidad, reconoció que "no soy bombero, ni soy especialista de ná" y aceptó que un segmento de público lo considere "pujón" o que le saquen en cara que hace años no está en la televisión, lo cual considera "un alivio".

Sin embargo, dijo directamente a un sector político que lo ataca: "cojo guagua, rutero, botero y gacela como un caballo, compro en la bodega y voy yo mismo, camino muchísimo y me detengo a escuchar a todo el transeúnte que me quiera decir algo y nadie me paga ni en dinero ni en especias por escribir en mi página lo que yo pienso" y "es algo que no pueden decir muchos de ellos".

Hace pocos días, Toirac pidió a las autoridades cubanas transparencia en la información sobre los bomberos desaparecidos en la catástrofe de la Base de Supertanqueros de Matanzas, de los que se conoce su identidad gracias al trabajo de familiares, amigos y la prensa independiente.

Entre quienes cuestionaron la petición de Toirac estuvo el vocero oficialista Humberto López, quien respondió que en Cuba existen transparencia, compromiso y responsabilidad "de sobra".

"Ya perdí la fe en un concilio entre todos, pero estoy convencido que será la única manera de echar palante el país", añadió Toirac.