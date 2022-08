Madre de joven que intentó suicidarse en el servicio militar: "Nuestros hijos son amenazados y tratados como si fueran perros"

Yulennys Martínez Pérez, la madre del joven camagüeyano Alexey Sosas Morales, denunció que los reclutas del Servicio Militar en Cuba son tratados como perros.

En una publicación en Facebook, la mujer explicó que su hijo sufre una terrible depresión cuando le faltan 12 días para darle de baja del servicio militar.

Afirma que en las últimas semanas ha atentado varias veces contra su vida, por lo que ahora se encuentra internado en la sala de Psiquiatría del Hospital Militar de Camagüey.

"Hoy día 13 me encuentro en el Hospital Militar de Camagüey en la sala de psiquiatría con mi hijo Alexey Sosas Morales, al cual encuentro muy mal al punto de que no quiere comunicarse, está deprimido y no se ve nada bien".

Agrega que el joven "tiene marcas en su cuerpo, principalmente en su cuello y demás partes".

A pesar de su situación, sus superiores lo han amenazado con darle una paliza y hasta con procesarlo ante la Fiscalía, asegurando que no tiene ningún problema de salud.

Martínez Pérez cuenta el pasado 9 de agosto un capitán de apellido Mora se presentó en su vivienda para informarle que el recluta estaba ausente de la Unidad Militar, pero este se encontraba en la casa, donde había intentado quitarse la vida con gas.

"Se vació una bala de gas en el cuerpo y yo le quité la fosforera, al día siguiente de lo sucedido llamé para la unidad e informé lo ocurrido y nadie me hizo caso. Me entrevisté con con el coronel Columbié, el cual me dijo que el no iba preso porque solo le faltaban 12 días para darle la baja, pero cuando di la espalda se lo llevaron para la unidad nicaragüense y al otro día lo metieron preso en los calabozos de prevención", relató.

Post en Facebook. Captura

Dice que allí volvió a atentar contra su vida e intentó ahorcarse con un cordón. "Allí los guardias lo sacaron y lo amenazaron que le iban a dar una paliza si lo volvía hacer. Al otro día, al amanecer, lo sacaron al Hospital Militar de Camagüey y se encuentra en la Sala de Psiquiatría", afirmó.

La mujer explica que Sosa Morales ha sido acusado ente la Fiscalía, luego de que denunciara "que está siendo amenazado por los mismos militares y es explotado como si fuera un perro".

Asegura que Columbié llamó al fiscal para defenderse, y le manifestó que "el soldado no tenía nada, como si nada estuviese pasando, y que eso eran una pendejadas del soldado". En cambio, comunicaron a la madre del recluta que este sería acusado "por haber atentado contra su vida, como si él fuera un asesino!".

"¿Ustedes creen que unos intentos de suicido son pendejadas de una persona? ¿Hasta dónde tendría que llegar el límite de una persona para ya no hallarle valor a la vida?", dijo Martínez Pérez.

Asegura, además, que su hijo no es el único joven que ha atentado contra su vida durante el tiempo del Servicio Militar.

"Yo también los acusaré porque la vida de mi hijo vale como la de ellos y merece ser tratado así. Llevo dos años tratando que lo trasladen a una unidad de trabajo y nadie lo ayuda, y tampoco nos escuchan", explicó la madre de Sosa Martínez, quien es padre de un niño.

Al final de su post la mujer pidió ayuda a todas las madres que están pasando por situaciones similares y las instó a denunciar sus casos.

"Nuestros hijos son amenazados y tratados como si fueran perros. No es justo que nuestros hijos que están prestando servicios a nuestra sociedad sean tratados de tal forma", concluyó.

Tras el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, donde desaparecieron varios jóvenes reclutas que fueron enviados a la zona roja sin experiencia para combatir un siniestro de tal magnitud, ha ganado fuerza en redes sociales una campaña contra el Servicio Militar Obligatorio en Cuba.

Con el hashtag #NoAlServicioMilitarObligatorio, internautas cubanos exigen al régimen que se derogue la ley que obliga a los adolescentes varones a formalizar su inscripción en el registro militar al cumplir los 16 años.

La cubana Mailyn Ramírez aseguró el jueves que su hijo no irá al Servicio Militar y pidió a otras madres que la secunden en su decisión.

Otras madres han desafiado al régimen castrista al negarse a que sus hijos cumplan con ese régimen, al cual deben incorporarse los jóvenes varones cuando cumplen los 18 años.

Una de ellas es Raisa Velázquez, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien varias veces ha declarado que su hijo no hará el servicio porque teme por su vida, está en contra del gobierno y además no quiere que lo usen para reprimir a la población. Sin embargo, la mujer ha sufrido el acoso de la Seguridad del Estado.