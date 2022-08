Otra madre cubana protesta contra Servicio Militar: "No les voy a entregar a mi hijo"

La madre cubana Mailyn Ramírez aseguró que su hijo no irá al Servicio Militar y pidió a otras madres que la secunden en su decisión.

Ramírez fue citada al Comité militar de su localidad para pedirle los datos de su hijo, quien dentro de unos dos años y medio terminará sus estudios.

"Para todas esas madres como yo, que no estamos de acuerdo en que vayan al servicio militar obligatorio -porque lo de opcional es mentira, es obligatorio-, para que todas alcemos nuestras voces, porque a mí me acaban de decir ahora que no hacía nada con negarme, que si él se niega va preso porque ya es mayor de edad", relató la madre de Santa Clara en un vídeo compartido en redes.

Mailyn cuestionó al régimen por quitarles a los padres cubanos sus derechos sobre sus hijos.

"Cuando a mí me den una prueba de que el hijo de Díaz-Canel, el de Raúl, el nieto de Raúl, hicieron el servicio militar, entonces vengan a buscar a mi hijo que yo lo entrego, mientras tanto, no hay servicio militar para nadie", subrayó.

"No les voy a entregar a mi hijo para que le hagan lo mismo que les hicieron a los de Matanzas", recalcó, en alusión a los jóvenes reclutas que fueron enviados a la primera línea de fuego en el incendio de la Base de Supertanqueros y murieron.

La mujer afirmó que en medio de la crisis en Cuba hay muchos jóvenes que son el sustento de sus casas, y aun así el ejército se los lleva obligados.

También aseguró que no le importan las consecuencias legales que pueda sufrir por su decisión, y que está dispuesta incluso a sacar a su hijo del país.

"A todas las madres que vean mi video, que se vayan sumando y alcen sus voces. No se queden calladas y no permitan que a sus hijos se los lleven para un Servicio Militar, que no saben si se los van a entregar vivos. Además de decirles que ustedes no saben lo que sus hijos van a pasar allí, porque yo lo vivo muy de cerquita y veo todos los maltratos y las cosas que les hacen, y el hambre que pasan esos inocentes, porque los machucan y hacen con ellos lo que les da la gana", recalcó.

La protesta de Mailyn se suma a la campaña contra el Servicio Militar que comenzó en las redes sociales tras la trágica muerte de varios soldados durante la extinción del incendio en la zona industrial de Matanzas.

Con el hashtag #NoAlServicioMilitarObligatorio, internautas cubanos exigen al régimen que derogue la ley que obliga a los adolescentes varones a formalizar su inscripción en el registro militar al cumplir los 16 años.

Entre los desaparecidos en el desastre, cuyos cuerpos aún no han sido hallados, hay varios jóvenes que cumplían su Servicio Militar en el Comando 3 de bomberos del viejo aeropuerto de Varadero y en la terminal aérea Juan Gualberto Gómez.

Otras madres han desafiado al régimen castrista al negarse a que sus hijos cumplan el Servicio Militar Obligatorio.

Una de ellas es Raisa Velázquez, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien varias veces ha declarado que su hijo no hará el servicio porque teme por su vida, está en contra del gobierno y además no quiere que lo usen para reprimir a la población.

Por su actitud, Velázquez ha sufrido el acoso de la Seguridad del Estado.