Cubano regala a su hermana cake de papel maché: "No hay ni huevos, ni harina, ni por supuesto corriente"

Un cubano le regaló a su hermana un cake por su cumpleaños, y como no tenía ningún ingrediente para elaborarlo, se lo hizo de papel maché.

Enrique Cabrera Nápoles, de Camagüey, no quiso que la escasez de alimentos que hay en Cuba le impidiera agasajar a su hermana Isora en su cumpleaños 74.

Por eso le fabricó una hermosa tarta, que a primera vista casi parece real, cuya foto publicó sin vergüenza alguna en su muro de Facebook.

Foto: Captura de Facebook / Enrique Cabrera Nápoles

"Siempre ha tenido su cake para celebrarlo. Este año lamentablemente se lo he tenido que hacer de papel maché, pues no hay ni huevos, ni harina, ni por supuesto ni corriente. Aunque sea de mentira, no dejará de tener su cake con su velita", dijo.

Enrique compartió otro post en el que da gracias a Dios por su hermana.

Foto: Captura de Facebook / Enrique Cabrera Nápoles

"¡Bendice sus 74 años de vida!", expresó.

La publicación ha generado más de 100 comentarios, la mayoría felicitan a la anciana en su onomástico, pero muchos también critican la miseria en la que sobreviven la mayoría de los cubanos, que no pueden ni siquiera comprar un simple cake.

"Qué pena leer esto, que Dios ponga su mano y esa situación termine pronto", manifestó una emigrada.

"Ante esta realidad no sé si reírme o si llorar, la verdad", dijo un matancero.

"Bello ese cake de papel y triste a la vez. Cada año más para atrás. Qué vergüenza para este gobierno ver que haya que celebrar con mentiras, cuando hasta en los lugares mas intrínsecos del mundo existen. ¡Y no sé cómo lograste conseguir papel!", señaló otra internauta.

"Ojalá que no empiecen a repartir estos cake por los CDR", ironizó un padre de familia.

"Algo tan sencillo en cualquier parte del mundo, un cake, que se consigue donde quiera fácilmente. Perdóname, Cristo, si estoy pecando, pero no me conformo con ver un cake de papel", lamentó una cubana desde República Dominicana.

Otros felicitaron al autor del cake por su ingenio y su hermoso gesto hacia su hermana, y aseguraron que en medio de la adversidad, lo más importante es que ambos se mantengan unidos.

"Qué creatividad la de los cubanos. Qué manera de resolver las cosas por difíciles que sean", aseguró un hombre.

"A usted, señor Enrique, donde hay amor y autenticación las iniciativas salen del corazón, si no fuera por eso sería mucho más difícil la supervivencia", comentó una camagüeyana.

"Te la comiste, préstamelo, que este mes hay muchos cumpleaños en la familia y las condiciones son las mismas", le pidió una amiga.