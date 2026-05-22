"Forjados en la Sierra, Girón y África": Díaz-Canel asegura resistirán cualquier agresión de EE.UU.

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El presidente Miguel Díaz-Canel publicó este viernes en Facebook un mensaje en el que descartó que Cuba represente una amenaza para Estados Unidos y advirtió que las Fuerzas Armadas cubanas —«forjadas en la Sierra Maestra, Girón y las misiones internacionalistas en África»— resistirán cualquier agresión, en una de sus respuestas «encendidas» a la escalada de tensiones con Washington tras la acusación penal federal contra Raúl Castro.

El post, etiquetado con #LaPatriaSeDefiende, se publicó poco después de un acto organizado por el régimen frente a la Embajada de EE.UU. en La Habana, convocado en respaldo al Castro luego de que el Departamento de Justicia estadounidense presentara cargos penales federales contra él este 20 de mayo por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Captura de FB/Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Díaz-Canel arrancó su mensaje con una afirmación que, viniendo del gobernante de un país en colapso, resulta llamativa: «Que Cuba representa una amenaza para EE.UU. solo puede estar en la mente enferma de algunos funcionarios de la actual administración estadounidense que tienen secuestrada la política hacia nuestra isla, que mienten descaradamente al pueblo de esa nación y al mundo para justificar una nueva guerra irracional».

El mandatario acusó a Washington de combinar «mentiras absurdas con intimidación militar y privación al pueblo cubano de los más elementales recursos y servicios para su supervivencia cotidiana». La ironía es difícil de ignorar: quien describe esa privación como una imposición externa es el mismo gobierno que lleva 67 años administrando la escasez, los apagones y el desabastecimiento que padecen millones de cubanos.

Díaz-Canel calificó además el discurso de amenaza de EE.UU. como «sueño febril de un reducto de mafiosos de origen cubano» y acusó a Washington de mantener «su retórica vacía de señalarnos como patrocinadores del terrorismo, sin presentar una sola prueba». Todo ello, aseguró, forma parte de «una acelerada construcción mediática para justificar una agresión militar a Cuba».

La retórica guerrera contrasta con la realidad de las Fuerzas Armadas que invoca. Las glorias citadas —la Sierra Maestra, la derrota de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y las misiones en Angola— tienen entre décadas años de antigüedad, mientras la isla enfrenta apagones, escasez crítica y emigración masiva sin precedentes históricos. Eso, sin contar que el alarde de «guapería» patriótica se dirige a la primera potencia militar del mundo.

Los cargos contra Raúl Castro incluyen conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses y cuatro cargos de asesinato por las muertes de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. El proceso tiene alcance principalmente simbólico: el exmandatario tiene 94 años, no ha pisado suelo estadounidense y no existe tratado de extradición; pero en el imaginario colectivo está latente la operación militar estadounidense que capturó en Venezuela el pasado 3 de enero al dictador Nicolás Maduro y le llevó a rendir cuentas ante la justicia de EE.UU.

El acto frente a la embajada fue organizado con trabajadores movilizados desde centros laborales; el propio Raúl Castro brilló por su ausencia. En su lugar apareció su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, «El Cangrejo», jefe de seguridad personal del nonagenario general.

Esta escalada retórica no es nueva. Desde el 1 de mayo, cuando Trump amenazó con enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln «a 100 yardas» de la costa cubana y firmó una orden ejecutiva que amplía sanciones en energía, defensa, minería y finanzas, Díaz-Canel viene respondiendo con retórica de resistencia.

El gobernante cerró su mensaje con una frase que intenta equilibrar la belicosidad con cierta moderación: «Aun así, seguimos apostando que se imponga la cordura, el diálogo y la paz». Un llamado a la cordura que llega del mismo gobierno que durante décadas ha encarcelado a quienes piden precisamente eso: diálogo y paz, pero dentro de Cuba.