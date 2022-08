Bombero cuenta cómo sobrevivió a dos explosiones en la Base de Supertanqueros de Matanzas

El bombero Yusnel Sarmiento estuvo entre los primeros en llegar a la Base de Supertanqueros de Matanzas y logró sobrevivir a dos explosiones, entre ellas la del amanecer del sábado, que cobró la vida de 16 personas.

"Cuando siento ese chillido que emite el tanque, rápidamente siento la ola de calor, y sin mirar hacia atrás grito 'corran' y salgo a correr. Todo fue muy rápido, no dio tiempo a reaccionar. Nos cogió de imprevisto y no había otra cosa que hacer que no fuera correr", contó a Radio Rebelde.

Tras ese primer impacto todos lograron salir con vida, pero poco después volvieron a la base y ahí ocurriría la fatal explosión del tanque 51.

"Todos volvimos. Seguimos combatiendo el incendio hasta que surge la segunda explosión", dijo.

Cuando se produjo esta explosión, Sarmiento estaba descansando sentado a uno de los camiones, conversando con Elier Correa y Adriano Rodríguez.

Aunque intentó agarrar a Elier, Yusnel Sarmiento se salvó gracias a que se enredó en las mangueras del camión y el vehículo lo arrastró.

Elier Manuel Correa Aguilar, de 24 años, llegó al Hospital Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez ese sábado, con graves quemaduras en el cuerpo, que este miércoles le ocasionaron la muerte.

Adriano Rodríguez Gutiérrez, de 19 años y residente en Pueblo Nuevo, Matanzas, es uno de los jóvenes reclutas del Servicio Militar Obligatorio que desaparecieron tras la explosión de la madrugada del sábado.