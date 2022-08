Apagones en Cuba: Fuera de servicio por averías nueve unidades de cinco termoeléctricas

Termoeléctrica cubana Foto © Unión Eléctrica UNE / Facebook

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba informó este domingo que nueve unidades de cinco termoeléctricas se encuentran fuera de servicio por averías.

Los bloques 6, 7 y 8 de la CTE Mariel, los 4 y 5 de la CTE Nuevitas, la unidad de la CTE Otto Parellada, las unidades 1 y 2 de la CTE Felton y la unidad 4 de la CTE Rente son los afectados.

Además, la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes recibe acciones de mantenimiento.

Foto: Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Debido a ello, en la generación distribuida están indisponibles por avería 1,068 MW y en mantenimiento 422 MW.

Para este domingo, se estima una afectación máxima de 850 MW en el horario diurno, y de 821 MW para las hora pico.

La UNE precisó que el sábado hubo apagones por déficit de capacidad durante las 24 horas y durante toda la madrugada de este domingo. La máxima afectación en la noche fue a las 9:00 pm.

Varios cubanos comentaron en la publicación en Facebook, donde mostraron su indignación por una situación que lleva meses y que no muestra signos de mejoría.

"Por deber -que no sería un favor-, hagan de conocimiento general su plan de trabajo para solucionar esta situación. Qué acciones están desarrollando y sobre todo, para cuándo creen que tendremos corriente segura todos. Sin electricidad y transporte, solo retrocedemos en el tiempo", pidió un habanero.

"Yo no entiendo cómo es que hay tantas averías y tantos mantenimiento en esta época del año, esto ya es insoportable. Da asco es información diaria", cuestionó una matancera.

"Quisiera saber cuál es el objetivo que cumple la tabla de programación que ustedes hacen, si no coinciden los horarios. Uno se trata de planificar y así es imposible, muchos tenemos niños y ancianos enfermos que necesitan comer y ni eso, esto es demasiado ya", afirmó una madre de familia.

"Yo no sé hasta cuándo esto, desde hace varios años atrás las termoeléctricas vienen dando señales de deterioro; aaah, pero no tomaron medidas necesarias, no hicieron todas las inversiones que se ha necesitado hasta llegar al punto donde estamos", subrayó otra internauta.