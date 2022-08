Bombero voluntario sobreviviente de explosión en la Base de Supertanqueros: “Estoy traumatizado”

Bárbaro Noel, un bombero voluntario que sobrevivió a la primera explosión del incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas en la que presumiblemente murieron 14 personas, relató lo acontecido en la madrugada del 5 al 6 de agosto y dijo haber quedado traumatizado tras el suceso.

“Lo más duro ha sido la pérdida de los compañeros nuestros de aquí del Comando, porque aquí somos hermanos”, confesó Noel al periódico local Girón.

Luego de conocer sobre el incendio, el bombero voluntario se dirigió al Cuartel de Bomberos, un ubicado frente a la Plaza de la Vigía, en el centro de Matanzas, a unos cuantos kilómetros de la casa de su casa.

De acuerdo con su testimonio, al llegar al Comando ya no quedaba técnica, todos los carros habían salido para el lugar del accidente, por lo que decidió caminar en esa dirección.

“Me montaron en un motor, en Matanzas saben quien soy yo, un voluntario y así llegué hasta el siniestro”, relata.

El hombre de 38 años, quien es miembro hace más de una década del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuba, asegura que sobre las 11 de la noche, en las inmediaciones del lugar, rescató a la funcionaria provincial Susely Morfa, quien huía de la explosión

Luego, continuó caminando por la orilla de la carretera hasta que encontró a “los compañeros más cercanos”.

“Dijimos: estamos vivos y volvimos de nuevo para el lugar, cuatro y pico de la mañana, vienen las pipas, estábamos haciendo el trabajo cuando hubo otra explosión. Empezaron a gritar salgan de aquí que va a explotar todo esto”, comenta.

Noel recuerda a fragmentos lo sucedido en el momento de la primera gran explosión en que perdieron la presumiblemente más de una decena de bombero cubanos, entre ellos jóvenes e inexperimentados reclutas del Servicio Militar Obligatorio.

“Cuando yo me voy a virar de espaldas para bajarme de la pipa de Aguas de La Habana, la onda expansiva me bota cinco o diez metros, también veo la oleada de fuego que tapa a mis compañeros, caí en un charco de agua, el agua se empezó a poner caliente, el instinto es salvarme y salí como gateando. Cada vez que iba a levantarme para dar un paso y correr, la onda me volvía a tumbar, hasta que caminé y me escondí abajo de un tubo. El casco que tenía en la mano se me derritió, entonces metí la mano debajo de mi cuerpo y me quedé tranquilo ahí”, recuerda sobre el momento más crítico.

Noel, quien funge como Jefe de Turno de Seguridad Interna en el Hospital Faustino Pérez, llegó en inconsciente a esa instalación médica y, en un primer momento engrosó la lista de desaparecidos, pero compañeros de trabajo en hospital lo reconocieron y avisaron a la familia.

El bombero voluntario, que fue rescatado por un policía de la zona, sufrió quemaduras de tercer grado en la cabeza, el brazo, la oreja, y se lastimó el esófago debido al aire hirviendo y tóxico.

Aunque confiesa que está “roto”, asegura en el artículo escrito en el tono triunfalista con que los medios oficiales cubanos han abordado el desastre, que seguirá como bombero “hasta que pase lo que tenga que pasar”.

El pasado lunes, concluyó la primera etapa de la búsqueda de los restos de 14 bomberos desaparecidos del incendio. Según las autoridades, ahora las labores se desplazarán hacia el reconocimiento de las víctimas en los laboratorios

Las víctimas –muchas de ellas jóvenes que pasaban el Servicio Militar en Matanzas y fueron colocados en la zona roja a combatir el incendio en uno de los tanques de combustible de la base– desaparecieron al amanecer del sábado cuando un cambio en la dirección del viento provocó que se incendiara un segundo depósito y explotara. Algunos testigos confirmaron que el fuego abrasó a quienes estaban a escasos metros del lugar.

Luego de 6 días, tras declarar extinguido el incendio que fue provocado en principio por el impacto de un rayo en uno de los tanques del depósito, las autoridades cubanas comenzaron la búsqueda de los desaparecidos.

El incendio deja hasta ahora un saldo oficial de dos fallecidos, 132 lesionados y 19 personas que permanecen hospitalizadas.