Roban miles de dólares en equipos de trabajo a jardinero cubano en Miami

Un jardinero cubano, residente en el suroeste del condado Miami-Dade, fue víctima del robo de su equipo de trabajo en la madrugada del sábado.

Ifraín Ramos Rubier es propietario de la compañía Rubier Gardens, cuyos cinco empleados se quedaron sin trabajo a causa de la sustracción del equipo utilizado en labores de jardinería, el cual está valorado en unos 7,000 dólares, según declaró a AméricaTevé.

Ramos se percató del robo en la mañana del domingo cuando debía realizar un trabajo y fue a buscar las herramientas, guardadas en un camión estacionado en una yarda donde resguardan sus instrumentos otros jardineros, también víctimas del delito.

Las cámaras de seguridad mostraron a dos individuos que se acercaron en la noche al lugar y abrieron la parte posterior del vehículo, de donde se llevaron las herramientas. La policía todavía no ha capturado a los ladrones.

“Emocionalmente me dolió mucho porque no nos dan el valor a nosotros, los jardineros, que tenemos que trabajar en el sol, día a día”, dijo el cubano, quien debió emplear el día en comprar nuevas herramientas y no pudo realizar las labores planificadas para esa jornada.

“Hoy mismo se quedaron mis cinco empleados sin trabajar y tienen niños, cuatro tienen familias”, lamentó.

El jardinero cubano señaló que tanto él como las otras víctimas del robo hicieron sus denuncias a la policía de Miami-Dade y pidieron a la comunidad que, en caso de identificar a algunos de los ladrones, llamen de manera anónima a las autoridades.

Sin embargo, los casos de robo en Miami-Dade han puesto tras las rejas a varios cubanos. En julio pasado, un joven de 26 años fue detenido bajo acusación de robo en varias tiendas de Miami, entre ellas tres de la cadena Marshalls.

En uno de los establecimientos hurtó prendas por un valor superior a los 1,600 dólares; también figuraron entre las acusaciones sus fechorías en Saks Fifth Avenue, donde supuestamente escapó con prendas valoradas en mil dólares.

Días después de la aprehensión de ese individuo, arrestaron a otro cubano por robar un Jaguar de lujo y escapar de la policía. El sujeto fue detenido mientras conducía el auto, valorado en 42 mil dólares.

Los registros públicos refirieron que el sospechoso pagó una fianza de 6,000 dólares y que tiene problemas con las autoridades desde 2015 por conducción sin licencia, conducción imprudente y huida del escenario de un accidente, entre otros.