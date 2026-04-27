Fugitivo federal cubano capturado en Hialeah tras dos intentos de fuga enfrenta nuevo cargo penal

El cubano Yam Brandy Perera Núñez, un prófugo de la justicia federal que fue capturado el jueves último en Hialeah, Florida, después de protagonizar dos fugas consecutivas de las autoridades, enfrenta un nuevo cargo penal, según registros judiciales.

Perera Núñez, de 41 años y con antecedentes penales desde 2003, está acusado de agresión con agravantes con un arma mortal, que se suma a los cargos previos por fuga y evasión agravadas, agresión con agravantes, lesiones graves, resistencia con violencia y hurto mayor, acumulados durante los dos días de persecuciones que mantuvieron en alerta a múltiples agencias del sur de Florida, según un reporte de NBC Miami.

El ciudadano cubano había sido deportado a Cuba en septiembre de 2025 y reingresó ilegalmente a Estados Unidos, delito por el cual un documento judicial federal lo señalaba como fugitivo buscado, revelaron reportes periodísticos.

La secuencia de hechos comenzó el miércoles cuando Perera Núñez se negó a detenerse y huyó de agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida, mientras conducía una camioneta Dodge blanca con remolque por Okeechobee Road.

La persecución terminó cuando el sospechoso abandonó el vehículo y escapó a pie en el área de Northwest 137th Avenue y Northwest 178th Street, en el noroeste del condado Miami-Dade, pese al despliegue de helicóptero, bloqueos terrestres y una unidad canina.

La camioneta y el remolque, ambos robados, estaban vinculados a una red de robos de equipo pesado que operaba en múltiples condados de Florida, incluidos DeSoto, Highlands y Hendry.

Al día siguiente, la unidad K-9 de la Policía de Hialeah fue clave para localizar al fugitivo en el estacionamiento de la farmacia Walgreens ubicada cerca de West 68th Street y 12th Avenue.

Perera Núñez intentó resistirse al arresto, pero fue neutralizado con una pistola Taser y reducido por más de 20 oficiales.

Imágenes del operativo captadas por un testigo mostraron el momento en que el sospechoso caía al suelo y al menos media docena de agentes se abalanzaban sobre él. Una Corvette fue remolcada del lugar.

El historial delictivo de Perera Núñez se remonta a 2003 e incluye hurto mayor, resistencia al arresto, robos con allanamiento de morada y narcotráfico, y en una ocasión fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En junio de 2025, agentes de la Oficina del Sheriff del condado DeSoto lo arrestaron por el robo de un montacargas valorado en casi 100,000 dólares, siendo catalogado como criminal con antecedentes por delitos graves.

También fue arrestado en Tampa en 2025, antes de ser deportado en septiembre de ese año.

La persecución policial en Miami-Dade generó cierres de carreteras que afectaron a residentes de la zona durante horas y movilizó a oficiales de la FHP, la Policía de Hialeah y el Departamento de Seguridad Nacional. Al menos 10 patrullas persiguieron al fugitivo a toda velocidad.

Perera Núñez compareció ante la corte este sábado, con golpes visibles en el rostro y un brazo en cabestrillo a causa de las lesiones sufridas durante el arresto.

El juez le fijó una fianza de 40,000 dólares, pero eso no significa que pueda ser puesto en libertad, debido a que era buscado como fugitivo federal y tiene otros otros procesos pendientes.