Gerente de Home Depot en Miami-Dade arrestado por fraude que le costó millones de dólares a la compañía

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El gerente de una tienda de Home Depot en Miami-Dade, Mauricio Jiménez, fue arrestado este martes acusado de orquestar un sofisticado esquema de fraude que le ocasionó pérdidas millonarias a la cadena comercial durante más de dos años.

Jiménez, de 48 años y residente en Hialeah, enfrenta cargos por hurto mayor en primer grado superior a 100,000 dólares y fraude organizado por 50,000 dólares o más.

El imputado fue detenido en la tienda ubicada en 7899 West Flagler Street, en el oeste de Miami-Dade, donde era gerente. Por su cargo, estaba facultado para aprobar ajustes de precios, incluidas rebajas, y tenía acceso a los sistemas internos de ventas e inventario.

Según el informe de arresto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Jiménez realizó al menos 4,500 órdenes distintas con descuentos no autorizados entre diciembre de 2023 y abril de 2026, generando ventas brutas de alrededor de 55 millones de dólares vinculadas a rebajas irregulares.

Tras aplicar descuentos de aproximadamente 24 millones de dólares, las ventas netas quedaron en torno a $30 millones, lo que resultó en un margen negativo de -$4.3 millones para la empresa.

El informe de arresto lo resume con claridad: "No sólo no se obtuvo ganancia en esas ventas, sino que le costaron a Home Depot más de cuatro millones de dólares vender a esas cuentas".

El esquema de fraude aplicado por Jiménez consistía en ofrecer rebajas "altamente excesivas" a un grupo reducido de cuentas recurrentes vinculadas a revendedores, en artículos como herramientas eléctricas y trituradores de basura para fregadero, estructurando las transacciones de forma deliberada para evadir los umbrales internos de detección de la empresa.

Antes de desempeñarse como gerente del Home Depot de West Flagler Street, Jiménez había ocupado el mismo cargo en la sucursal de 13895 West Okeechobee Road, en Hialeah Gardens.

Los investigadores de Home Depot Central Investigations determinaron que la actividad de descuentos elevados cesó en la anterior tienda donde trabajó Jiménez en cuanto se marchó, y se disparó cuando llegó a su nueva sucursal.

Para ocultar sus acciones, Jiménez creó, registró o utilizó entidades comerciales adicionales, empresas fantasma y alias con el fin de colocar órdenes y recibir mercancía con descuento, según el informe de arresto.

La investigación fue iniciada en diciembre de 2025 por el programa de Gestión de Aseguramiento y Asesoría de Home Depot, que detectó órdenes sospechosas en la tienda de Hialeah Gardens. Las pesquisas revelaron, además, que un vicepresidente regional y un gerente de distrito le habían advertido previamente a Jiménez que dejara de vender a siete negocios afiliados, pero él continuó con las transacciones fraudulentas.

El fraude le reportó beneficios personales directos: al superar sus metas de ventas gracias al esquema, Home Depot le compensó con bonos mayores.

"El acusado participó en un esquema deliberado, continuo y sofisticado para defraudar a Home Depot durante un período aproximado de dos años y medio, lo que resultó en una pérdida financiera sustancial", afirmó el informe.

Jiménez compareció este miércoles ante un juez, que fijó una fianza de 15,000 dólares y le ordenó mantenerse alejado del establecimiento. Hasta el mediodía de hoy, permanecía recluido en el Turner Guilford Knight Correctional Center.

El caso destaca por su nivel de sofisticación dentro de un patrón más amplio de fraude interno en grandes cadenas minoristas. En febrero pasado, una exempleada de Home Depot en Georgia fue sentenciada a más de tres años de prisión federal por robar más de cuatro millones de dólares en tarjetas de regalo entre 2020 y 2021, aprovechando una menor supervisión durante la pandemia.