Marc Anthony, molesto tras ser golpeado con una botella en pleno concierto: "No tiren, me la compro"

¡Marc Anthony continúa de gira! El salsero de 53 años está viajando de ciudad en ciudad cantando sus éxitos para sus fieles incondicionales y en una de sus últimas paradas, concretamente en Medellín (Colombia), vivió un desagradable momento cuando le tiraron una botella mientras estaba en el escenario.

El vídeo del momento está corriendo como la pólvora por las redes sociales, donde se puede ver que el cantante reaccionó con enfado cuando la botella le golpeó en un costado.

En las imágenes se puede escuchar que el intérprete de "Vivir mi vida" bromea con que le hace falta un aguardiente. Ante sus palabras, alguien del público le tira una botella que golpea su cadera.

Aunque El Flaco no dejó de cantar cuando el objeto le alcanzó, si hizo un gesto con sus manos para calmar a la persona y lanzó sus gafas de sol a un lado visiblemente molesto. Unos gestos con los que dio a entender que no le gustó nada que le arrojaran la botella.

"No tiren. Me la compro", dijo, antes de continuar cantando y sin darle más importancia a este incidente, que por suerte no lesionó al artista. Sin embargo, en las redes sociales las reacciones no se han hecho esperar y son muchos los que sostienen que tirarle un objeto que puede causar daño al cantante es una falta de respeto para él.

Mientras tanto, otros aplauden la serenidad del cantante y su saber estar sobre el escenario.

Tras sus conciertos en Colombia, el famoso neoyorquino de orígenes puertorriqueñas compartió algunas fotos en sus redes agradeciendo el cariño a su gente colombiana. "La pasamos increíble en Viviendo Tour", comentó Marc Anthony sin mencionar el incidente que se ha vuelto viral en redes.

