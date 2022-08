Otaola amenaza con demandar a Alain Paparazzi Cubano

El influencer Alexander Otaola anunció este miércoles que prepara una demanda contra el youtuber Alain Paparazzi Cubano, recién arribado a Estados Unidos, para que demuestre varias acusaciones que ha hecho en su contra en los últimos años.

“Espero que Carlucho, Iván Herrera, Univista y que todos y cada uno de los que le dieron la bienvenida a Alain, desde Manuel Milanés hasta Coco Fariñas, hasta Aly Sánchez en un texto, todos, le donen dinero para pagar los abogados que va a necesitar Alain Paparazzi Cubano”, dijo Otaola en su programa, en el que enumeró algunas de las acusaciones vertidas por el youtuber.

“Él fue el que inventó que yo tenía una tía en Cuba que estaba muriendo de hambre, Alain fue el que echó a rodar la bola dentro de Cuba, luego de que Descemer [Bueno] lo dijera, que yo tenía una causa pendiente por estar con menores”, dijo Otaola.

“Yo soy tan bueno que el regalo que yo te voy a dar a ti, Alain, recién llegado, es poder probar en una corte, todas y cada una de las cosas que tú has dicho de mí. Te voy a dar la oportunidad de que las pruebes para que me destruyas completamente. Para que de una, recién llegado, conozcas cómo funciona la justicia norteamericana”, añadió el presentador.

Alex Otaola dijo que Alain es un "mentiroso patológico", un "vividor" que "fingió arrestos en La Habana" y llegó a afirmar que el youtuber se quedaba con parte del dinero que los exiliados enviaban para personas necesitadas en Cuba.

También se refirió al video filtrado en el que presuntamente se ve a Paparazzi Cubano hablando con la Seguridad del Estado, algo que el youtuber volvió a negar este miércoles en las inmediaciones del restaurante Versailles, en Miami, donde fue interrogado sobre el tema.

Otaola aprovechó para indicar que muchos de los que públicamente se han alegrado de la llegada de Paparazzi a Estados Unidos son artistas con los que él ha tenido problemas en algún momento.

“Todos me odian pero ninguno me ha podido superar”, concluyó el polémico presentador cubano, que también se refirió a la especial bienvenida que Univista TV le brindó al youtuber recién llegado y negó que Marco Rubio y María Elvira Salazar estuvieran relacionados con su arribo a Ee.UU.

Paparazzi cubano pidió este martes la unidad del exilio y lo hizo desde los alrededores del icónico restaurante Versailles, donde fue recibido por un grupo de cubanos de Miami, entre ellos Ramón Saúl Sánchez, activista y líder del Movimiento Democracia.

“Unión, unidad, muchos están atentando contra esa unión y ese es el mensaje que yo traigo y esa es la gran misión que yo tengo, unir a todo aquel que tenga un plan contra la dictadura, sin atacar a nadie ni entrar en chismes y bretes”, dijo Alain en mitad del grupo de personas que se acercaron a darle la bienvenida y saludarlo.

“Ese que están mostrando no soy yo. Eso es entretenimiento. La dictadura no es creíble, no se le puede creer nada de lo que están inventando. Lo que sí sabemos es que ellos nos temen a nosotros”, explicó el youtuber en relación con el video que lo involucra presuntamente con el régimen de La Habana.

Alain Paparazzi Cubano aseguró que pronto retomará sus transmisiones en vivo.