Paparazzi Cubano pide unidad al exilio desde el Versailles: "Muchos están atentando contra esa unión"

El youtuber Alain Lambert Sánchez (Paparazzi Cubano), quien arribó recientemente a Estados Unidos, pidió este martes la unidad del exilio y lo hizo desde los alrededores del icónico restaurante Versailles, donde fue recibido por un grupo de cubanos de Miami, entre ellos Ramón Saúl Sánchez, activista y líder del Movimiento Democracia.

“Unión, unidad, muchos están atentando contra esa unión y ese es el mensaje que yo traigo y esa es la gran misión que yo tengo, unir a todo aquel que tenga un plan contra la dictadura, sin atacar a nadie ni entrar en chismes y bretes”, dijo Alain en mitad de la algarabía de personas que se acercaron a darle la bienvenida y saludarlo.

Imágenes difundidas en redes sociales confirman que incluso se hizo una recogida de dinero in situ para ayudar al activista en sus primeros pasos en su nueva ida.

No obstante, entre ofrecimientos de croquetas, pastelitos de guayaba y guarapo, Alain también fue interrogado acerca de las denuncias sobre un posible vínculo suyo con el régimen cubano, ello a partir de un video filtrado donde presuntamente se le veía conversando con agentes de la Seguridad del Estado.

“Ese que están mostrando no soy yo. Eso es entretenimiento. La dictadura no es creíble, no se le puede creer nada de lo que están inventando. Lo que sí sabemos es que ellos nos temen a nosotros”, dijo al respecto.

“La dictadura me ataca. Los voceros y también esos altoparlantes que hay por ahí repitiendo lo mismo. Es sencilla la respuesta. Me atacan por algo. Yo soy la voz del pueblo y no es porque le esté quitando la voz a nadie, sino porque a través de mis plataformas todos tienen voz y todos pueden hablar”, añadió.

El influencer, quen aseguró en sus declaraciones que pronto retomará sus transmisiones en vivo, relató el difícil viaje que realizó junto a su esposa, su hija y su hermano por varias naciones centroamericanas. Un trayecto que incluyó largas caminatas y rutas en autobús de más de 20 horas hasta llegar al cruce del río Bravo.

Parte de este recorrido trascendió en imágenes este mismo martes a través del periodista Mario Vallejo (Noticias 23), a quien Paparazi envió los videos.

El Paparazzi, quien también fue entrevistado en el Show de Carlucho (UniVista TV), vivió en ese espacio un tenso intercambio en directo con el rapero El Funky (Eliécer Márquez Duany), uno de los autores de la canción "Patria y Vida", quien tras felicitarle por su llegada a EE.UU. no dudó en hacerle saber que no olvida que en el pasado Alain atacó a los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.