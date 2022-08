Cubana se hace viral tras emotivo video: "Siento que este país ha acabado con mi juventud" 

Un video de la joven youtuber cubana Clau Tropiezos se volvió viral por su emotiva descripción de la realidad de Cuba, marcada por la pobreza material y espiritual de un país, que según describió “ha acabado con mi juventud”.

Con 19.800 suscriptores en su canal de YouTube, la joven compartió un video en el que se desahogó y dio voz a la frustración que siente su generación y otras muchas de cubanos que han visto caer la máscara de la llamada “revolución” y han contemplado con espanto la verdadera faz de un régimen totalitario, responsable de los males que asolan el país.

“Necesito contar, necesito hablar porque estoy a punto de explotar. A riesgo de lo que pueda pasar por cada una de mis palabras”, comenzó diciendo la joven en un video grabado en la capital cubana, en el que se aprecian escenas cotidianas de una población que deambula sin rumbo, con la angustia aplastando sus hombros.

“Siento que este país ha acabado con mi juventud. Ha acabado con la mía y con la de montón de jóvenes. Me atrevo a decir que ya el joven cubano no sueña con tener una familia, comprarse una casa, tener su propio negocio, poder conocer su país, disfrutar de unas merecidas vacaciones: las típicas metas de personas de su edad”, describió Clau Tropiezos.

Según diagnosticó, “ya el mayor y único sueño de un joven cubano es poder partir de la isla al costo que sea, así sea alejarse de su familia, de su pareja, de sus amigos, de su hogar, para -a partir de eso- una vez lograda esta tan difícil meta, comenzar a soñar de verdad. O comenzar a luchar por cumplirle ese mismo sueño a otro de sus familiares”.

Con tono intimista y triste cadencia, la joven aseguró que “el joven cubano -por no decir el cubano en general- ha perdido lo único que no se puede perder: las esperanzas”.

Su reflexión sobre la condición existencial de los cubanos dibujó un retrato en el que “el cubano no vive, sobrevive... El cubano no trabaja, lucha…”, aplastado por un régimen que le ha desposeído de su dignidad, de su condición de ciudadano con derechos, de su historia y de la riqueza de su diversidad.

Los cubanos, según la joven, ya no son ese pueblo que creía en las consignas que gritaba en el primero de mayo. Ahora el cubano vive en la resignación y el miedo a la maquinaria represora de la dictadura. Sin embargo, ahora el cubano grita “de pinga el país de pinga este (DPEPDPE)”.

“El cubano se alza y recibe palos, el cubano exige sus derechos y recibe apagón y miseria… el cubano ya no sabe qué hacer, salvo seguir soñando con partir”, concluyó la joven antes de leer el texto de una amiga que suscribió en todas sus letras y que comparte el mismo abatimiento ante la desolación y la incertidumbre que padecen los cubanos.

Su video generó de inmediato un aluvión de comentarios en las redes sociales. “A veces y solo a veces ciertas cosas no se pueden callar, yo al igual que muchos que estamos acá en la isla de los sueños perdidos me siento completamente identificado por todo lo que acabas de decir. Has logrado incluso ganarme una lagrima. Eres muy valiente… Muchas gracias por eso que acabas de hacer”, comentó un usuario en YouTube.

“La triste realidad de todo el q vive en Cuba”; “¡Cuánto dolor en estas palabras! ¡Cuánta verdad también en ellas!”; “Somos muchísimos los jóvenes cubanos que nos identificamos contigo, que estamos montados en ese barco sin rumbo, sin futuro, al que solo le queremos dar un mismo destino. No es desahogo, es la realidad de todos los jóvenes dentro de la isla de Cuba en este momento”, opinaron otros.

Por su parte, la joven prometió que “el próximo video será más alegre, pero este es mi sentimiento real y tenía que contarles”.