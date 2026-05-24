“Círculos de pensamiento fidelista”: la receta de la UJC en Cienfuegos para una juventud cada vez más desconectada del régimen

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El periódico oficial 5 de Septiembre publicó este sábado un artículo que presenta los llamados "círculos de pensamiento fidelista" como herramienta de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Cienfuegos para transmitir el legado ideológico del dictador Fidel Castro (1926-2016) a las nuevas generaciones.

El texto, firmado por Lidanay Artiles Cárdenas, funcionaria de la UJC Municipal en Cienfuegos y divulgado en pleno "Año del Centenario del Comandante en Jefe", expone abiertamente la estrategia de adoctrinamiento político que el régimen intenta reforzar entre los jóvenes en un contexto marcado por el creciente rechazo social, la emigración masiva y el deterioro acelerado de las condiciones de vida en Cuba.

La publicación define cinco principios que los cuadros juveniles deberían replicar del estilo de dirección de Castro: "visión política integral", "ejemplaridad personal", "contacto con las masas", "dirección colectiva" y "formación de cuadros".

Según el artículo, los dirigentes de la UJC en Cienfuegos "no conciben su labor como una rutina administrativa", sino que entienden "cada tarea como una acción política".

El discurso oficial insiste en presentar la revolución como "un proceso vivo que se renueva constantemente a través de sus generaciones", aunque el propio texto deja escapar una admisión reveladora al reconocer que "sobre el tema existen pocas investigaciones".

Tal situación, admite, "limita la posibilidad de aprovechar su experiencia en formación de cuadros" y evidencia "un vacío en la historiografía de la provincia, el municipio y en la Unión de Jóvenes Comunistas".

La confesión resulta significativa porque refleja una realidad cada vez más visible dentro y fuera de Cuba, y es el progresivo distanciamiento de los jóvenes del discurso político oficial y el desgaste de las organizaciones juveniles del régimen.

Ese deterioro aparece respaldado por datos recientes. Encuestas de 2026 señalan que el 97,61 % de los cubanos entre 18 y 30 años desaprueba la gestión gubernamental. Incluso en espacios oficialistas comienzan a aflorar señales del desencanto.

En un podcast del portal oficialista Cubadebate, participantes reconocieron que «es muy difícil ser un joven revolucionario» y que muchos «no se sienten parte del proceso revolucionario».

La emigración agrava aún más el panorama para la UJC. Solo en 2024 abandonaron Cuba 251,221 personas, y aproximadamente el 30 % pertenecía al grupo de entre 15 y 34 años, precisamente el segmento que las estructuras juveniles del Partido Comunista intentan captar y movilizar.

El caso de Cienfuegos también revela las contradicciones del discurso oficial. Mientras el artículo la presenta como "escenario privilegiado" del legado fidelista, la provincia figura entre las cinco con mayores niveles de inseguridad alimentaria en el país, en medio de una crisis nacional marcada además por apagones extremos.

En ese contexto de colapso económico y desgaste político, los "círculos de pensamiento fidelista" aparecen como parte de una ofensiva propagandística más amplia desplegada por el régimen durante este año para intentar reconstruir la lealtad ideológica entre las nuevas generaciones.

En abril, el régimen movilizó a niños y jóvenes en una Parada Juvenil Antiimperialista bajo el lema "Aquí, con Fidel". Ese mismo mes lanzó la Red Juvenil Comunitaria, que incluye "avisperos digitales" para combatir "noticias falsas" en redes sociales.

Lejos de representar una revitalización genuina del proyecto político oficial, estas iniciativas evidencian el creciente temor del régimen a perder definitivamente el control ideológico sobre una generación que enfrenta apagones, escasez, crisis habitacional y falta de expectativas, y que cada vez encuentra menos sentido en las viejas consignas revolucionarias.

Gerardo Hernández, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, intentó también revitalizar esa estructura argumentando que "los jóvenes no van a invadir un terreno ajeno, sino en su propio barrio".

Casi 34 % de los hogares cubanos reportó pasar hambre en 2025, un aumento de 9,3 puntos porcentuales respecto al año anterior. Ante esa realidad, la pregunta que el artículo de 5 de Septiembre no responde es si algún "círculo de pensamiento fidelista" puede competir con el hambre, los apagones y la falta de futuro que empujan a los jóvenes cubanos hacia la emigración.