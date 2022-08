Becky G celebra sus 11 nominaciones a los Latin Billboard 2022: "Es una locura pensarlo"

La cuenta atrás ya está en marca para los Premios Billboard de la Música Latina 2022, que se celebrará el próximo 29 de septiembre en el Watsco Center en Miami. La fecha está marcada en rojo para los artistas nominados, entre los que encontramos a Becky G, quien competirá para llevarse 11 estatuillas.

Emocionada por sus 11 nominaciones, la intérprete de "Mamiii" no dejó pasar la oportunidad para expresar lo agradecida que siente por el gran recibimiento que le han dado sus fans a su álbum Esquemas y su exitosa colaboración con Karol G. "Sinceramente, ya me siento ganadora", comentó la intérprete de "Mayores".

"Es una locura pensarlo y a mi no me importa qué pasará después de todo esto. Más de diez años haciendo esto y cada vez se siente como la primera vez… Me siento tan agradecida con Dios, con mi familia, con mi equipo y sobre todo con mis fans. Yo no estaría aquí si no fuese por ustedes", agregó Becky G, que anunció que viene con más música en camino.

En el vídeo que publicó reaccionando a sus 11 nominaciones a los premios, la joven apenas puede contener la emoción y hay un momento en el que las lágrimas llegan a sus ojos. "¡Estoy muy agradecida y feliz! ¡¡¡Muchas gracias!!!", escribió al pie del vídeo, en el que se dirige a sus incondicionales.

Becky G está nominada a 'Artista Femenina del Año', 'Top Latin Albums', 'Album de Pop Latino', 'Artista Pop Latino Solista', 'Canción del Año', 'Canción Vocal del Año', 'Latin airplay Canción del Año', 'Canción del Año, Ventas', 'Canción del Año, Streaming', 'Canción pop Latina del Año' o 'Canción Latin Rhythm del año'.

¡Mucha suerte, Becky G!

Además de la cantante de orígenes mexicanos, otros artistas que lideran la listas de nominados de los Latin Billboard son Karol G, Bad Bunny, Farruko o Rauw Alejandro.

El Conejo Malo encabeza el listado con 23 nominaciones, mientras que Karol G, la otra gran favorita tiene 15 candidaturas, convirtiéndose así en la artista femenina más nominadas en la historia de estos premios. ¡Enhorabuena, Bichota!

Aquí te dejamos "Mamiii" para que celebres con ellas sus nominaciones:

