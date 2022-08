Yomil aterriza en las plataformas digitales con "Te Metiste"

Yomil Hidalgo volvió a aterrizar este viernes en las plataformas digitales con el lanzamiento de su tema “Te Metiste”.

“Llégate a cualquiera de mis plataformas que ya está disponible ´Te Metiste´”, escribió Yomil en una publicación en Instagram junto a un fragmento del visualizer del tema (un conjunto de imágenes relacionadas con la canción pero que no llegan a ser un videoclip).

El reguetonero aseguró en la misma red social que “Te Metiste” es “música pa´ las babys” .

“Te dije que no te metieras porque las ganas no se nos van a quitar / Se nos dio la oportunidad de hacerlo a tu manera / Yo dándote la noche entera, tú me llamas que es cuando tú quieras”, comienza cantando Yomil.

En las imágenes que conforman el visualizer se ve a Yomil conduciendo un auto y luego a la orilla de una playa donde termina mirando el atardecer.

Varios de sus fans dejaron sus comentarios en YouTube a propósito de este estreno: “Muy bueno este tema, esa es la voz que mejor se escucha en tus temas”; “Te admiro mucho por tu fortaleza a pesar de todo, estoy segura que Dany está orgulloso de ti”; “Temazo el Yomil, fuego a la lata bro, bendiciones y larga vida, esos temas tuyos son una salvajá”; “Acabo de escuchar el tema está bueno y el tono de voz súper, la sacaste de jonrón”.

Uno de sus fans insistió en que ya es momento para Yomil de salir de la isla y pensar en grande: “¡Eres lo más duro que tiene nuestro país! Pero cuando tú entiendas que no estás en el lugar correcto llegarás más lejos. Muy bien sabes y es triste decirlo porque están los números que lo confirman que menos talentos llegan más lejos porque están en el sitio correcto. Cuba no es para ti. Es triste pero es la realidad”.

Durante este verano Yomil ha estado presentándose en varias ciudades del país. Uno de sus conciertos en Pinar del Río estuvo en el punto de mira por varios incidentes violentos.

Aunque en las redes comenzaron a circular comentarios negativos hacia el cantante porque su presentación fue luego de las protestas populares en Los Palacios contra el gobierno, el artista aseguró que su concierto había sido planificado una semana antes y que estaba cansado de tanta politización al respecto.

Yomil continúa enfrascado en sus producciones musicales y hace solo unos días anunció su próximo disco Sensei, un álbum que incluye temas de El Dany y colaboraciones con Jacob Forever y El Micha.

