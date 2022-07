Yomil: "El concierto estaba promocionado una semana antes de los sucesos de Los Palacios"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo, dijo a sus seguidores que está harto de la politización que algunas personas hacen de su concierto en Los Palacios, Pinar del Río, y aseguró que el evento estaba anunciado desde la semana previa a las protestas en ese territorio.

"El concierto estaba promocionado una semana antes de los sucesos de Los Palacios. ¡Eso Pinar de Río completo lo sabe!", dijo el músico.

Facebook Yomil

Yomil indicó en una transmisión en directo que está alejado de las redes sociales porque no se siente cómodo con los criterios de muchas personas que intentan politizar su concierto en Los Palacios. Su presentación se produjo tras unas protestas populares contra la mala gestión del gobierno.

"Si yo estoy cantando es porque el gobierno, la alta esfera de este país, me dejó cantar, pero el hecho de que ellos me dejen cantar no significa que yo forme parte de ellos ni esté apoyando absolutamente nada", dijo Yomil.

Indicó que el concierto estaba coordinado con otro proyecto cultural, pero no mencionó a qué empresa pertenece. "Esto fue un negocio con un proyecto. Una persona que tiene su proyecto me contrataron, llegamos a una negociación y por eso fuimos a Pinar del Río, pero ya quieren mezclarlo con política", dijo.

Se refirió a su experiencia tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando salió a las calles a exigir libertad. Dijo que fue un momento de sentimientos encontrados y reflexiones difíciles que marcaron un punto de inflexión en su vida y desde entonces decidió no dar oídos a las redes sociales.

"Mi familia y todos los míos sabemos lo que pasamos el 11J y todo ese proceso lo duro que fue. Después de tanto sacrificio y de dos años si poder trabajar (sin presentaciones en vivo por la pandemia del coronavirus y también por la muerte de su amigo y pareja en la música El Dany), sin buscar un peso, ahí guerreando, entonces te salen estos locos a mezclar las cosas con política", se quejó el artista.

Comentó que no es la primera vez que en un concierto se forman peleas, en alusión a la pelea durante su actuación en Los Palacios. Refirió que en conciertos de importantes agrupaciones cubanas han ocurrido situaciones similares y no han sido criticadas ni reflejadas en la prensa.

"En Pinar del Río se dieron esas broncas. Me sentí super mal, estuve preocupado en el camerino, luego arrancamos y se dio el concierto hasta las cuatro de la mañana y todo bien, pero entonces ahora quieren mezclarme y decir que a mí me llevó el gobierno a Pinar del Río. No", dijo.

El reguetonero aseguró que está concentrado en su carrera, su vida, su futuro y sus sueños. Indicó que seguirá cantando en Cuba, porque es el país en que vive.

"Yo voy a seguir trabajando aquí en Cuba porque yo sí vivo aquí en Cuba. Yo sí estoy aquí en la caliente. Voy a seguir trabajando porque tengo 44 familias que son trabajadores de mi grupo y estamos felices. Aparte de eso está toda la responsabilidad que tengo con mi vida, mi carrera y mi futuro", dijo.

El cantante indicó que en sus conciertos no habla ni hablará de política porque para eso él tiene sus redes sociales. Indicó que él es músico y como tal se dedica a la música.

En los comentarios de su transmisión en directo por Facebook, Yomil dijo a un usuario que no quiere ser el libertador de Cuba.

"Salí cuando tenía que salir y el día que tenía que salir. También pensé que el 11J muchos artistas como yo estarían con el pueblo, pero al final el único que salió fui yo, arriesgándolo todo. Acaben de entender que YO SOY ARTISTA, NO QUIERO SER EL LIBERTADOR DE CUBA para eso hay otros que les pagan y se dedican a la política", comentó.

Comentarios en Facebook Yomil

Sus palabras las cerró señalando que él es un "cubano que está en la yarda y que arriesgó todo a cambio de nada. Por eso voy a pensar en mí y mi familia primero, porque ya yo aporté mi granito de arena, ahora que lo hagan otros. Yo vivo en Cuba y mi trabajo es la música no la política".

Este lunes, en el aniversario de muerte de su amigo El Dany (Daniel Muñoz), Yomil dejó un conmovedor mensaje para quien fuera su compañero en la música.

“El 18 de julio quedó marcado en el corazón de todos cubanos, hoy es un día muy triste para toda la familia, amigos y seguidores de El Dany. Hoy te puedo decir que tu legado está más vivo que nunca porque nos seguiremos encargando que nunca te olviden”, escribió en Instagram.

