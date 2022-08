Vecinos de Contramaestre denuncian peligro de derrumbe por deslizamiento de tierra

“Yo no duermo. Estoy muy nerviosa. Cada vez que llueve es un estrés tremendo. Yo no sé que va a ser de mí, ya no aguanto más. Por favor, ayúdennos, dennos auxilio porque estamos desesperados”, clamó una vecina que ve peligrar la casa en la que vive hace 36 años junto a su esposo y tres hijos.