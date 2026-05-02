Cubano en España expone a su padre tras verlo celebrar el Primero de Mayo en Santiago de Cuba, mientras vive de sus remesas

El desfile del Primero de Mayo en Santiago de Cuba estuvo marcado por denuncias de participación forzada

Un cubano residente en España denunció públicamente a su padre, Ernesto Marcos Montoya, trabajador de la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), tras verlo desfilar este viernes con copa en mano en el acto por el Primero de Mayo en la Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba, mientras él lo sostiene económicamente desde el exterior.

El caso fue difundido por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en un video publicado en Facebook con el título "Mi copa no es de cristal, pero el dinero de mi hijo sí lo es».

En el clip, el padre aparece en tono festivo y desafiante: "Esta es mi copa. Mi copa no es de cristal, igual que mi corazón. Esto es para mi hijo en España… Alegría es lo que hay aquí. ¡Viva Cuba libre!".

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Montoya, vinculado a labores de inspección de fibra óptica submarina en la zona de Siboney, también lanzó una provocación directa al gobierno de Estados Unidos. "Qué venga la fiera, que la estamos esperando".

El hijo respondió públicamente a través de Mayeta Labrada con un mensaje que mezcla dolor y hartazgo. "Totalmente triste. Me levanto a las 5:30 a.m., y veo muchos mensajes que solo les importa la ayuda económica y ver esto ahora, me decepciona. Hasta me dijeron que soy la decepción de la familia. Pero no dejan de pedir dinero".

Pese a la decepción, fue el propio hijo quien autorizó la difusión del video con una frase que lo dice todo. "Aunque sea mi sangre, súbelo Mayeta".

El padre intentó justificarse por escrito argumentando que "caminar en una conga no significa que no haya hambre", que no es comunista sino patriota, y que "mientras tanto vamos a tomar cerveza y gozar".

El desfile del Primero de Mayo en Santiago de Cuba estuvo marcado por denuncias de participación forzada. Decenas de exreclusos recién liberados fueron obligados a marchar bajo amenaza de perder beneficios legales o regresar a prisión, y niños fueron sacados de sus escuelas para engrosar las filas.

El acto central en La Habana fue presidido por Raúl Castro, de 94 años, junto al gobernante Miguel Díaz-Canel, en un país que enfrenta apagones de más de 20 horas diarias y una contracción económica proyectada del 7,2 % para 2026.

La reacción en redes sociales fue inmediata e indignada. "Así hay muchos, viven de los de allá y defienden los de aquí, hipócritas, doble cara", escribió Sabina P. Rabel.

Martha Ruiz fue más directa al señalar que "no más remesa, no más combo, que se mantenga con su propio veneno revolucionario".

Otros usuarios apuntaron a un patrón más profundo. "El problema es que están entrenados y amenazados por la tiranía", señaló Yudel López Rojas, mientras Ruben Salmon comparó el caso con quienes "tienen el síndrome de Estocolmo" y aun así no dejan de pedir recargas y remesas.

El fenómeno no es nuevo. En 2019, el cubano Yashell Uranga mostró desde Dallas, estado de Texas, cómo cargaba llantas durante tres horas para ganar los 20 o 30 dólares que cuesta una recarga para Cuba.

En diciembre de 2025, otro cubano en Estados Unidos se viralizó mostrando sus manos congeladas quitando nieve mientras explicaba el valor real de cada peso enviado a la isla.

Cerca de 223,000 cubanos residen actualmente en España, y el 77 % de los emigrados cubanos envían algún tipo de ayuda económica a sus familias en la isla, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

«Aunque sea mi sangre, súbelo Mayeta», dijo el hijo. Una frase que, para miles de cubanos en el exterior que sostienen a los suyos desde lejos, resume una contradicción que duele más que cualquier apagón.