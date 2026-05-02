“Firma o pide la baja”: performance con audio filtrado desnuda la coerción detrás de las firmas “espontáneas” por la Patria

Del discurso épico al ridículo: audio revela cómo se fabrican las firmas de "apoyo" al régimen en Cuba

Un video publicado este sábado convierte en performance artística un audio filtrado que expone la coerción detrás de la campaña "Mi Firma por la Patria" del régimen cubano, y ha desatado una ola de reacciones entre cubanos que, además de burlas, denuncian presiones y firmas inventadas.

El montaje de poco más de un minuto, se titula "6.230.973 / Por si me ven en alguna lista, yo no firmé", y fue compartido en Facebook por el usuario Eduardo Díaz Delgado.

En el audio, una funcionaria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) amenaza abiertamente con represalias a trabajadores civiles de la empresa CIMEX, una institución bajo mando militar, si no realizan la firma como parte de la campaña.

"La firma que se mandó a hacer por la Patria para apoyar al país era obligatorio para todos. El que no esté de acuerdo con eso que pida la baja y que no trabaje más", se escucha en el audio que se ha vuelto viral.

Pero la funcionaria va más lejos y exige que sus subordinados "rectifiquen" y se llamen "a capítulo para todos sus trabajadores», dejando claro que en esa institución "hay que firmar todo lo que venga".

La pieza, que dura un minuto y diez segundos, usa ese audio como columna vertebral de una performance en la cual tres jóvenes dramatizan la situación como parte de un ejercicio escénico, una combinación que dota de nuevos sentido al material y que usuarios en redes sociales recibieron con una mezcla de humor negro e indignación.

"Ya había escuchado ese audio aterrador", escribió Ibia Vega, mientras Mabel Guevara pidió que "guarden ese audio, para que los olvidadizos lo escuchen".

Otros aprovecharon para denunciar su propia situación. Marlenys López fue directa: "Mi firma se la inventaron". Silvia Quinta añadió: "No pertenezco a las FAL, así que no hubo 'filma'", al tiempo que Daynerys Terry ironizó con que "recogieron firmas hasta en Alaska".

El audio confirma lo que testimonios de Matanzas, Bayamo y otras provincias documentaron en abril, y es que directivos de empresas estatales fueron obligados a garantizar al menos el 80 % de firmas entre sus trabajadores bajo amenaza de despido.

El régimen anunció el 1 de mayo haber recogido 6.230.973 firmas, cifra que el ministro de Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla presentó como el 81% de la población cubana.

Los libros fueron entregados simbólicamente al expresidente Raúl Castro y el gobernante Miguel Díaz-Canel en el acto frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

La historiadora Alina Bárbara López desmontó matemáticamente esa cifra, señalando que en 2002 el régimen reportó más de ocho millones de firmas con una población mayor, lo que hace imposible el resultado de 2026 dado el colapso demográfico.

Además, documentó que el carnet de identidad del vicepresidente Salvador Valdés Mesa aparece en el libro oficial con solo ocho dígitos en lugar de los 11 requeridos. "Si ni los propios dirigentes se esforzaron, imaginemos el resto de la gente", razonó.

La campaña Mi Firma por la Patria fue lanzada el 19 de abril por el Partido Comunista de Cuba, en el aniversario 65 de la batalla de Playa Girón, y se presentó como un rechazo espontáneo al embargo estadounidense y las sanciones de la administración del presidente Donald Trump.

El humorista Ulises Toirac resumió la paradoja con precisión. "Un gobierno que prioriza movilizaciones y firmas", mientras Cuba sufre apagones de más de 20 horas diarias y una contracción del PIB proyectada en 7,2 % para 2026.