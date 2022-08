La mala suerte de Néstor Cortés

Anoche, en Yankee Stadium, el cubano Néstor Cortés Jr. volvió a firmar una salida sólida (seis innings de una carrera con tres hits), nuevamente dejó el box con los suyos en ventaja y otra vez se quedó sin sumar la rayita a su casillero de victorias.

Sencillamente, el zurdo de Batabanó no es esa clase de suertudos que se encaraman en la loma con la suerte de cara y usualmente reciben suficiente respaldo del line up. Al menos este año no lo ha sido.

Está lanzando a niveles All-Star. De hecho sus números son superiores al del jefe de filas en el staff del Bronx, Gerrit Cole, a quien aventaja en estadísticas notables como efectividad, WHIP y average rival.

Digo más: en la campaña en curso el cubano está en el Top Ten de todo el béisbol en los departamentos referidos, con una media de limpias de 2.68, menos de un embasado por capítulo y bateo adversario de apenas .200. Sin embargo, solo ha podido ganar nueve de sus 23 aperturas.

Se dice fácil pero se escribe con asombro. El muchacho está frisando la excelencia y a finales de agosto todavía no llega a diez triunfos pese a que su equipo es el quinto más ganador del campeonato. Nada menos que 19 pitchers han alcanzado la decena de éxitos en 2022 en Grandes Ligas, pero el cubano, no.

Claro está, un lanzador no gana por sí mismo, sino que depende del apoyo ofensivo-defensivo de sus coequiperos, de las decisiones de su manager, de la suerte y un montón de cosas más. Por eso cada vez se les presta mayor atención a otros indicadores “más sinceros”: de no haber sido así, a Jacob deGrom le habría sido imposible obtener el Cy Young en 2018 con solo diez triunfos, y repetir la hazaña en 2019 con 11.

¡En dos años, el diestro de los Mets ganó 21 juegos y perdió 17, pero en ambos se alzó con el premio en la Liga Nacional! Es decir, que la mirada tiende a desplazarse en otras direcciones. Tal como debe ser.

Como en el béisbol hay estadísticas para medirlo todo (o pretender medirlo todo), en este caso podríamos echar mano al “respaldo de carreras” (“run support”), que se orienta a revelar cuántas anotaciones hacen los equipos cada nueve innings de trabajo de sus serpentineros. Y no, el de Cortés no es de los peores, pues sus compañeros hacen 5.22 carreras por encuentro cuando él se encarama en el montículo.

Lo que ocurre es que se trata de una estadística engañosa, incapaz de reflejar si ese número deriva de una tendencia real o si, más bien, es resultado de la combinación de algunas salidas (las menos) en que el equipo se ha desbordado al bate, con otras (las más) en las que no ha producido nada o casi nada.

Y ese es precisamente el caso. Con el cubano en funciones, los Mulos no han podido cooperar con la solvencia necesaria. Por eso, repito, de 23 aperturas (11 de calidad) se ha visto limitado a nueve triunfos y cuatro derrotas, con diez actuaciones en que se fue sin decisión.

Justamente esos diez choques en que ni ganó ni perdió son una prueba contundente de la mala fortuna que ha acompañado al zurdo de 27 años. En ellos el muchacho laboró 56 entradas de 32 indiscutibles, 16 limpias, 18 bases y 70 ponches, pero no pudo ganarlos. Su efectividad en ese tramo fue de 2.57, y cada nueve episodios ponchó a 11.25, regaló apenas 2.89 bases y concedió únicamente 5.14 hits. ¿Y el WHIP? De 0.89. Mas no pudo anotarse la victoria.

Si no me lo cree, lo puede revisar en el enlace: de esas diez faenas, Cortés se fue del box en un total de cuatro con score favorable, en dos lo hizo con la pizarra nivelada a cero, en otra con igualdad a una carrera, en dos con empate a dos, y en la restante, a tres. Jamás lo vapulearon..., y jamás ganó.

Si eso no es mala suerte, que venga un sabio y lo defina de otro modo.