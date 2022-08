Cubanos responden a publicación de Cubadebate sobre infancia: "La magia la tenemos que hacer los padres"

Internautas cubanos salieron al paso de una publicación del portal Cubadebate que muestra una imagen idílica de la infancia en la Isla.

El sitio oficialista compartió fotos de niños cubanos jugando y disfrutando en parques infantiles, que aunque puedan ser verídicas, ocultan otra realidad que también conforma el día a día de los menores en Cuba, donde abundan los apagones, la escasez de alimentos y las privaciones de todo tipo.

"Esa sensación de libertad plena, esa magia que es la inocencia y la dicha de tenerla, solo se experimenta cuando se es niño. (...) Es por eso que tenemos el deber de regalarles únicos momentos, llenos de juegos y risas", dijo Cubadebate.

El post ha recibido más de 200 comentarios, la gran mayoría criticando la hipocresía del autor, a quien le recuerdan el sacrificio de los padres cubanos para poder darle a sus hijos una vida medianamente digna.

"La magia la tenemos que hacer los padres para poder complacerlos", afirmó un santaclareño.

"Hay que tener la cara dura para escribir esto, los niños no pueden dormir porque no hay corriente. Dónde hay un juguete para comprarle, dónde unas confituras. Esto está mal y lo peor es que les están matando los sueños y su niñez en medio de tantas carencias y penurias", expresó un arrendador de casas.

"A ustedes les gusta provocar y caldear los ánimos más de lo que están, qué cinismo y desvergüenza publicar tal artículo cuando los que más sufren las carencias son los niños, que ni leche tienen, por mencionar algunas de las tantas", dijo una cristiana.

"No hay un parque de diversiones que sirva, no se pueden comprar juguetes y ni siquiera golosinas, ¿y ustedes pensando en los niños? No tienen corriente, no tienen merienda para llevar a la escuela y algunos ni zapatos... Pero hay que creerles que ustedes se preocupan por ellos", ironizó un cubano desde Canadá.

"Los niños se divierten y gozan, y los padres trabajadores de a pie sufrimos y lloramos del sablazo que te dan en esos lugares, que las confituras las venden los revendedores al precio que les da la gana, sin contar que todos los aparatos son carísimos", afirmó un licenciado en terapia física y rehabilitación.

"La única manera de poder regalarles a los niños cubanos juegos y risas, es llevándoselos lejos de la dictadura comunista", señaló un emigrado.

"No tienen vergüenza, sinceramente realmente creo que los que escriben en esta página viven en Rusia o en Europa. Aquí nos niños no tienen ni leche y confituras para poner eso . Pero mejor no sigo, porque puede que amanezca durmiendo en un calabozo", subrayó un habanero.

"A mí me robaron mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, como a todo los cubanos. Este post es una burla para los niños y los padres, que lo imprescindible, que es un plato de comida, un vaso de leche o un pedazo de pan, no se lo pueden brindar. Cubadebate, ¿ustedes están situados en Cuba o hacen estos post desde otro país?", cuestionó una emigrada.

"Libertad plena y sin derecho a un salario que te permita llevar a tus hijos a pasar un día alegre y feliz. Se los dejo de tarea. El único derecho que tiene el cubano es luchar por los suyos. No queda de otra", recalcó un bloguero.

"Por Dios, qué falta de respeto, hay que tener la cara bien dura para poner esto. Por qué no muestran la realidad de Cuba, donde los niños no tienen leche, donde no hay corriente y tienen que pasar mucho calor para al otro día tener que levantarse e ir para la escuela", detalló una cubana desde Miami.