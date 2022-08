Maluma revoluciona a sus fans con ardiente posado en toalla

Si alguien sabe cómo calentar aún más el verano ese es Maluma. El cantante colombiano puso a todos sus seguidores a suspirar con un ardiente posado en el que aparece con una toalla envuelta alrededor de su cintura con un espectacular paisaje de fondo.

Como no podía ser de otra manera, la fotografía rápidamente se ha convertido en el objeto de los comentarios de sus incondicionales, que sacaron a relucir su ingenio y originalidad para piropear a Papi Juancho en el tablón del post.

"Esa toalla está bendecida", "Nunca tuve tantas ganas de ser toalla", "No me puedes alborotar así. Quién fuese toalla papasito", "Dándole todo el zoom posible a la foto" o "Me ofrezco como tributo". Estos son solo algunos comentarios que le dejaron al intérprete de "Felices los cuatro".

Pero esta no es la única publicación de Maluma que ha elevado la temperatura de la red sociales las últimas semanas. Y es que después de lanzar "El que espera" junto a Anitta, el reguetonero se grabó moviéndose al ritmo del tema también con una toalla...

Pero su canción con la intérprete de "Envolver" no es la única con la que ha sorprendido el Pretty Boy este verano. Otro tema que lanzó recientemente fue "28", una canción de trap.

