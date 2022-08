Ozuna le regala una casa a su abuela después de las críticas que recibió porque ella sigue trabajando

Después de recibir una críticas porque su abuela siga trabajando en el mercado, Ozuna la sorprendió con un regalo de lo más especial por su 76 cumpleaños: ¡una casa!

En un reportaje que hicieron en un mercado de Puerto Rico un mes atrás, la reportera de Telemicro se encontró con la sorpresa de que la señora que estaba entrevistando mientras trabajaba en un puesto era la abuela de Ozuna, la señora Eneida Céspedes.

El hecho de que la señora continuase trabajando no pasó desapercibido para nadie y muchos criticaron al Negrito de Ojos Claros porque su abuela paterna trabaje cuando él tiene dinero. Unos comentarios negativos de los que se defendió él en las redes sociales explicando que es su abuela la que quiere seguir trabajando.

"Nuestros abuelos no están acostumbrados a dejar de trabajar. Ella es mi vida, mi todo y si me dice que quiere seguir trabajando, la respeto. La amo y la ayudo a todo. No es el dinero el que nos hace trabajar, es la humildad, el corazón y el respeto por lo que hacemos. Te amo, mami, eres la mejor", aseguró el intérprete de "El Farsante", quien fue criado por su abuela como si fuese su madre.

Ahora, el cantante le quiso hacer un regalo muy especial al comprarle otra casa, esta ubicada en Puerto Rico y todavía en construcción. Además, mientras mostró la nueva casa de la señora le mandó un recadito a todos los que criticaron a su nieto.

"A los fanáticos para que después no digan que yo estoy en Río Piedras y que tú no has hecho nada por mí, para que coman", dijo Doña Eneida, que también vivió un momento de lo más especial con su nieto el año pasado en los Latin AMAS 2021.

Su abuela fue la encargada de entregarle el premio 'Evolución Extraordinaria' al cantante urbano, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.