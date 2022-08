Policía cita a hijo de madre cubana que se opone a Servicio Militar

La policía cubana citó este jueves a Josué Menéndez Velázquez, hijo menor de edad de la madre cubana Raisa Velázquez, quien en numerosas oportunidades ha manifestado su oposición al Servicio Militar Obligatorio (SMO) en el país.

“Por favor compartan, vinieron a buscar a mi hijo, dice el jefe de sector que hay una denuncia en su contra y él ni sabe por qué es. Ni tenía idea de que mi hijo es menor de edad y no trajo citación formal”, denunció Velázquez en su cuenta de Facebook.

La opositora tambien compartio un video en el que puede verse al oficial de la policía en la entrada de su vivienda hablando constantemente por un celular, mientras ella agrega que es “más represión contra un menor de edad aquí en Cuba” y repite que el uniformado no conoce el motivo de la citación.

En el clip está recogido el intercambio entre el policía y Velázquez, en el que este afirma que es el Jefe de Sector, que desconocía que el muchacho era menor de edad y que el motivo es una supuesta denuncia en su contra.

“Yo soy opositora, no estoy de acuerdo ni con este sistema ni con este gobierno, mi hijo no va al Servicio Militar, si la denuncia es sobre eso, ya está advertido, ya está dicho (...) y si a mí me sacaron de mi trabajo por ser opositora por qué vienen a citar a mi hijo para el Servicio Militar, no estoy de acuerdo con el Servicio Militar, denle de baja en el Servicio Militar”, agregó la madre cubana en el fragmento de video.

En julio de este año Velázquez dijo en redes sociales que no enviaría a su hijo a cumplir con el SMO y remite a las las palabras de Yisel González García, diplomática cubana que en una reunión de Naciones Unidas negó la obligatoriedad del Servicio Militar en la isla.

“Me acaban de tocar la puerta para darme la citación de mi hijo para el servicio militar. Le dije a la compañera que vino que Yisel González García dijo en la ONU que el servicio militar en Cuba era VOLUNTARIO, NO obligatorio, y dice la compañera que ella no sabe NADA de eso”, explicó la joven madre cubana.

Poco después de su posicionamiento fue citada por las autoridades cubanas para una entrevista en la estación policial de Alamar. En esa oportunidad reiteró su desacuerdo con el Servicio y dijo que tenía tres razones fundamentales para oponerse: su desacuerdo con el sistema político del país, las muertes inexplicables de jóvenes cubanos durante el periodo de tiempo que permanecen en unidades y centros militares y la utilización de esos muchachos en acciones represivas y violentas contra la población.

En fecha cercana Velázquez, quien se identifica como activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), dijo que mantenía la misma postura al respecto. "Si le pisan un dedo, si tropieza y se cae... yo voy a hacer responsable a la dictadura de lo que le pase al niño; porque no mandé a Yisel González García a decir en la ONU que el servicio militar en Cuba era voluntario", afirmó la mujer a través de un video.

Recientemente Marilyn Ramírez aseguró que su hijo tampoco irá al Servicio Militar y pidió a otras madres cubanas que la secundaran en su decisión, luego de que fuera citada al Comité militar de su localidad.

"Para todas esas madres como yo, que no estamos de acuerdo en que vayan al servicio militar obligatorio -porque lo de opcional es mentira, es obligatorio-, para que todas alcemos nuestras voces, porque a mí me acaban de decir ahora que no hacía nada con negarme, que si él se niega va preso porque ya es mayor de edad", aseguró.