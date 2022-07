Madre cubana insiste: "Mi hijo no va servir a esta dictadura"

Raisa Velázquez, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), reiteró que su hijo no pasará el servicio militar y responsabilizará al gobierno de lo que le suceda al menor de edad.

"Si le pisan un dedo, si tropieza y se cae... yo voy a hacer responsable a la dictadura de lo que le pase al niño; porque no mandé a Yisel González García a decir en la ONU que el servicio militar en Cuba era voluntario", dijo la mujer a través de un video.

Captura de pantalla de Facebook

Velázquez desafió al gobierno cubano negándose a que su hijo cumpla lo estipulado en la Ley 75 de Defensa Nacional sobre el servicio militar, lo que ha traído como consecuencia acoso de la Seguridad del Estado contra la mujer y su esposo.

"(Me dijeron) que estoy en seguimiento. Creo que ellos saben hasta cuando me pinto las uñas. También a mi esposo le están haciendo seguimiento. No vamos a dejar de pensar lo que pensamos, ni de hacer lo que hacemos", enfatizó.

De acuerdo con las declaraciones de la activista de UNPACU, la Seguridad del Estado la amenazó "sutilmente", por sus publicaciones en las redes sociales, aunque Velázquez negó que con ellas estuviera incitando al pueblo a protestar en las calles.

"Mi perfil es mío y hago en mis páginas lo que entienda. No estoy incitando a nadie a salir. Aquí el que sale a las calles es porque está cansado de lo que está sucediendo, está cansado de este sistema", agregó.

Algunas madres reaccionaron a su publicación con mensajes de apoyo y reiterando su disposición a impedir que sigan captando a adolescentes cubanos en el ejército en contra de su voluntad.

"Me pasó igual y siempre hay que dejar claro que no estamos cometiendo delitos, no somos delincuentes, somos madres de familias con un comportamiento correcto en la sociedad y que en verdad no estamos incitando a nadie a salir a la calle", escribió una mujer.

"Que manden a lo hijos de los altos dirigentes que ninguno va, además muchas madres perdieron a sus hijos en Angola, cuando se los llevaron obligados y se los entregaron muertos, faltándoles un brazo, una pierda y muchos locos. Que cambien y no repriman más, ya es hora", recordó otra.

Las declaraciones de la también activista de Cuba Decide se conocieron tras recibir una citación de la policía en Alamar, La Habana, por decir que su hijo no se alistará en el servicio militar.

La madre del joven argumentó que desea que lo utilicen para reprimir a otros cubanos y teme por su seguridad, sobre todo tras las noticias de accidentes en unidades de las Fuerzas Armadas sin que exista transparencia sobre lo que ocurrió realmente.