Padre cubano denuncia falta de medicinas en Pediátrico de Cienfuegos

El padre cubano Luis Damián Chao Romero denunció la falta de medicamentos en el Hospital Pediátrico “Paquito González Cueto” de Cienfuegos, en el que no pudieron brindarle tratamiento a su hijo de cuatro meses.

“Miren, tengo a mi hijo ingresado en el Pediátrico de Cienfuegos llamado Paquito González Cueto y parece mentira que no hay medicamento para ponerle a un niño de cuatro meses de nacido, no entiendo, dónde está la cantidad de medicamento que dicen que hay, porque resulta ser que no hay un tubo de triamcinolona ni de hidrocortisona para el tratamiento de mi hijo”, cuestionó Chao Romero desde su perfil de Facebook.

Facebook/ Luis Damián Chao Romero

“Es una falta de respeto lo que hay ya este país y después no quieren que uno diga la verdad pero hay que decirla porque de verdad que ya es mucho, los médicos le dijeron que le iban a dar el alta para que consiguiera el medicamento por la calle y haga el tratamiento en casa porque en el Pediátrico no hay, ahora tengo que pagar el medicamento de mi hijo a sobreprecio en la calle, así que no engañen más a nadie de que hay cosas, que en Cuba no hay nada”, agregó en el post.

Chao Romero compartió varias fotos de su pequeño aquejado de lo que parece ser una alergia en la piel y para la que no encontró solución en el centro asistencial de Cienfuegos, por lo que ha recibido numerosos comentarios de apoyo en la red social.

“Es una falta de respeto, son unos degenerados, para reprimir al pueblo a palos y patrullas y desplegar policías si tienen, para atender a los bebés no tienen”, “Es triste, que no hayan en una institución y más pediátrica, estos medicamentos, sin embargo en la calle están en venta, saliendo de la propia red de farmacias, eso es un descontrol que ya nadie arregla”, apuntaron algunos internautas.

La falta de medicinas, alimentos, corriente y otras necesidades básicas afectan a toda la población. El 24 de agosto pasado una joven cubana confesó que estaba “cansada de resistir y de continuar. Estoy cansada de sobrevivir en Cuba, cuando lo único que quiero es vivir".

En su tuit hizo referencia a los apagones, los problemas económicos, la falta de alimentos, las dificultades con el transporte y, por supuesto, la escasez de medicamentos, realidad esta que contradice las consignas del régimen sobre el nivel de potencia médica del país.

La falta de materias primas afecta incluso los renglones de la llamada medicina natural. En Las Tunas el centro de producción de Medicina Natural y Tradicional no dispone los ingredientes necesarios para elaborar los preparados que distribuye en las farmacias del territorio.

“Aunque en el país existe la voluntad de potenciar su desarrollo, ahora mismo las insuficientes materias primas -como el alcohol- han disminuido la presencia de algunos de estos preparados en las farmacias”, reconoció la prensa local. Además del alcohol también está en falta el azúcar.

En julio último la joven Cinthia Matos Benítez, operada del corazón, denunció la falta de medicamentos en Cuba, en particular del fármaco Clopidogrel, que debe consumir diariamente para mejorar su calidad de vida.

“Aquí está la POTENCIA MÉDICA que es mi Cuba con el SOCIALISMO en alto. Todos los que me conocen o han conocido durante este tiempo de enfermedad saben que mi condición de salud es bastante delicada aún. El Clopidogrel (75mg) (antiagregante plaquetario) es uno de los medicamentos recetados por mi médico para mejorar mi calidad de vida, debo tomarlo a diario, medicamento que supuestamente es controlado por tarjetón”, explicó al respecto la estudiante universitaria desde su cuenta en la red social Facebook.