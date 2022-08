Joven cubana: "Ya estoy cansada de resistir"

Una joven cubana confesó que está cansada de resistir y de luchar por sobrevivir en su propio país, una isla atrapada en una profunda crisis política, económica y social que no tiene solución inmediata.

"Ya estoy cansada de resistir y de continuar. Estoy cansada de sobrevivir en Cuba, cuando lo único que quiero es vivir", confesó la cubana que se identifica como Les en Twitter.

En su mensaje hizo referencia a las carencias cotidianas que sufre el pueblo cubano, en particular a los apagones, los problemas económicos, la falta de alimentos, las dificultades con el transporte y la escasez de medicamentos.

"Ya estoy cansada de vestirme 'con lo que pueda', de comer 'lo que haya', de montarme en la guagua 'si es que quepo', de dormir con ventilador 'mientras no se vaya la corriente', de conectarme a internet 'hasta que se me acaben los datos', de salir 'si es que me alcanza el salario', de tomar algún medicamento 'si es que aparece'", dijo.

Su mensaje ha recibido más de 1,400 interacciones, cientos de retweets y muchos comentarios de personas que se solidarizan con su situación.

"Nunca pensé que llegara a tanto, solo lo escribí desahogándome, al parecer todos nos sentimos igual", dijo la joven en los comentarios a su publicación

Les tiene en Twitter más de seis mil seguidores. En junio compartió un mensaje para despertar a su audiencia: "Días, porque buenas son mis ganas de irme del país".

La crisis en Cuba tiene a miles de cubanos emigrando, a otros sufriendo la destrucción de las familias, viviendo en la pobreza, en la precariedad y sin poder expresar su sentir por miedo a la represión del Estado. En ese contexto el gobernante Miguel Díaz-Canel insiste en pedir "resistencia creativa" al pueblo.

Esta semana otra cubana, Trilce Denis de 30 años y madre de dos niños pequeños, preguntó a Díaz-Canel hasta cuándo piensa que el pueblo tiene que seguir resistiendo.

"¿Hasta dónde y hasta cuándo nosotros tenemos que resistir? (...) Se para este señor a decir que el pueblo tiene que resistir. ¿Resistir qué? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que resistir? Hasta cuándo. Desde las cuatro de la tarde hasta las 12 de la noche nos tienen sin luz, sin avisar. Sin uno poder cocinar, los niños pasando calor, con los mosquitos picándole", dijo en una transmisión en directo.

Este jueves Miguel Díaz-Canel repitió su petición de resistencia al pueblo en Villa Clara. En esa provincia donde se han reportado apagones de hasta 20 horas diarias, dijo que no se puede perder el espíritu de lucha porque asegura que eso será lo que lleve a Cuba hacia adelante.