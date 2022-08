Cuqui La Mora a los cubanos: "No puedes defender un sistema que te ha quitado todo"

La humorista cubana Cuqui La Mora reflexionó con sus seguidores acerca de la situación actual en Cuba y resaltó que la eterna excusa del régimen sobre el embargo tiene que terminar.

La artista recordó cómo durante décadas los cubanos han visto la isla deteriorarse, los hospitales, las escuelas, los cines, los teatros, los estadios, y al pueblo hundiéndose en la miseria, mientras la élite del poder no se afecta.

"Todo se ha ido deteriorando con el tiempo y nunca el gobierno se ha preocupado por arreglar nada. Entonces la situación de Cuba de hoy no es culpa del bloqueo, es culpa del gobierno. Lógicamente después de 20, 30, 40 años sin arreglar, reparar ni mejorar nada, tiene que llegar un momento en que se caigan, se derrumben, ya no existan. Esa es la principal razón, el bloqueo no tiene nada que ver con eso",

La humorista resaltó que mientras se han dejado deteriorar todos estos lugares públicos y de uso del pueblo, "el gobierno ha seguido construyendo hoteles, invirtiendo y sus hijos siguen viviendo la vida bien y a ellos nunca les ha faltado nada, porque ellos no van ni a esa escuela ni a ese hospital".

"Por favor, hay que pensar un poquito más y darse cuenta. Ya estamos en el 2022, a estas alturas ya no hay quien nos meta un cuento, tenemos las redes e internet donde podemos ver y abrir un poquito la mente

Cuqui recordó cómo fue la llegada de Fidel Castro al poder y cómo se ha demostrado durante décadas que el sistema socialista no funciona.

"Ya no se dejen engañar más. El socialismo no funciona, lo que trae es miseria, destrucción".

"Esta es la verdad que logras descubrir y entender cuando sales de Cuba, dicen que de fuera se ven más claros los problemas, más aún cuando vives dentro del problema sumido en el engaño y adoctrinamiento comunista. Por eso hago este video, porque no puedes defender un sistema que te ha quitado todo", escribió junto a su video.

Cuqui La Mora celebró recientemente tres años en Estados Unidos y la compra de su primera casa con el fruto de su trabajo.

Además de su trabajo como humorista, Cuqui ha estado explorando su faceta de actriz en una obra de teatro del director Juan Carlos Cremata, que recientemente llegó al Teatro Trail de la Calle Ocho de Miami, y en el la que interpreta a una mujer llamada Cuba, quien desde la camilla de un hospital hace un recorrido por diferentes etapas de la historia cubana hasta las protestas masivas del 11 de julio de 2021.