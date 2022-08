Periodista independiente renuncia por presiones de la Seguridad del Estado

El periodista independiente cubano Mauro Roberto Díaz Vázquez renunció este martes a su trabajo en el medio digital El Toque, alegando que tienen prioridad su salud mental y el bienestar familiar.

"Nadie me pidió que hiciera público cuando empecé a trabajar en El Toque. Sin embargo, al igual que algunos de mis compañeros, hago pública mi renuncia a trabajar en elToque o cualquier otro medio alternativo", escribió el reportero en sus redes sociales.

Captura de pantalla de Facebook

El anuncio tiene lugar poco después que al menos seis periodistas de ese medio independiente conocieran que las autoridades migratorias cubanas regularon su salida del país para impedirles participar en un evento internacional.

Ese medio digital se negó a revelar el nombre de los implicados, sin embargo, hasta la fecha al menos tres de ellos han hecho pública su renuncia.

"Me voy porque, egoísta y cobardemente, priorizo mi salud mental y el bienestar de mi familia. Me voy para tener el derecho a la libre circulación. Me voy porque no quiero volver a ver a mi abuela con la presión en las nubes, ni las lágrimas de mi padre o la depresión de mi madre. Me voy porque antepongo mi futuro y mis sueños de una vida mejor y más libre", agregó Díaz Vázquez.

Tras agradecer al que fuera hasta ahora su espacio de trabajo, al margen del oficialismo, el joven periodista confesó que abandona el oficio con muchos asuntos pendientes.

"Dejo el periodismo con el dolor de no haber hecho nada. Dejo la profesión sin lograr casi ninguna de mis metas. Yo ya veré qué hacer, ya buscaré la forma de reinventarme", finalizó.

Tras conocerse la decisión de impedir viajar a los reporteros cubanos, El Toque culpó a la Seguridad del Estado de impedir la libre realización del periodismo en Cuba.

"El largo brazo de la represión trata de quebrarlos por la sencilla razón de querer ejercer el periodismo libre en una dictadura", expresó la publicación.

José Leandro Garbey y Meilin Puertas Borrero son los otros dos jóvenes que hicieron pública su decisión de abandonar el medio para el que trabajaban, alegando razones personales.

El Toque se define como una plataforma independiente "enfocada en contar Cuba en su diversidad, compleja, creativa y también a veces dolorosa u oculta".