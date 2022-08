Madre cubana pide ayuda para encontrar a su hijo de 6 años presuntamente secuestrado por su padre en Miami-Dade

Foto © YouTube/screenshot-AmericaTevé

Yanet Leal Concepción, una madre cubana residente en Homestead, en Miami-Dade, pide ayuda a la comunidad para encontrar a su hijo de 6 años, quien se encuentra en paradero desconocido desde el sábado 27 de agosto, cuando fue recogido por su padre y por la abuela paterna y nunca lo devolvieron.

La madre del menor explicó a medios locales de prensa que su hijo, Jorge “JoJo” Morales, quien padece autismo, por decisión judicial puede pasar los fines de semana con el padre en casa de la abuela paterna, pero en esta ocasión no lo devolvió.

Leal Concepción, quien es paramédica del Departamento de Bomberos del condado Monroe, indicó que el mismo sábado fue a recoger a su hijo, pero nadie le abrió la puerta y los teléfonos del padre de su hijo y los de la abuela, Liliam Peña Morales, estaban apagados.

Tras hacer la denuncia policial, los detectives entraron a la propiedad -ubicada en una dirección no precisada del suroeste del condado- y no encontraron la ropa de ninguno de ellos y tampoco los dos gatos que tenían.

“Esto ha sido un infierno, una pesadilla tan fea. Yo quisiera despertarme y tenerlo al ladito mío”, explicó la madre en declaraciones a America Tevé, en las indicó que cree que lo sucedido es una venganza por haberse divorciado del padre del menor, con el que estuvo casada cuatro años.

Local 10 precisó que Yanet Leal se separó del padre del menor hace tres años y desde entonces han estado inmersos en una difícil batalla por la custodia. Jorge Gabriel Morales tiene algunos derechos parentales, pero solo durante el día.

“Siempre tuve el miedo. Esto es venganza. No es porque ellos tengan amor al niño. Esto es venganza. Si ellos quisieran al niño, me ayudaran a mí a ayudarlo, a darle terapia. El único propósito de mi vida es que mi hijo sea productivo, que crezca, que pueda relacionarse con otras personas, que pueda tener conversaciones”, explicó la madre al citado medio.

Según el testimonio de la madre del pequeño Jorge, ella ha tratado por todos los medios que la familia paterna la ayude, pero asegura que nunca ha contado con el apoyo real de ellos.

“Por favor devuélvanme a mi hijo. Yo estoy segura que mi hijo está preguntando por mí y preguntando por mi mamá. Estoy segura que está loco por vernos. Que Dios les de ese arrepentimiento en su corazón y que lo traigan", suplicó.

"El dolor de una madre no se compara con nada. Yo estoy segura que mi hijo me extraña. Yo no quisiera que él pensara en su cabecita que yo no lo estoy buscando, porque yo no voy a parar hasta que lo encontremos", concluyó.

El niño fue visto por última vez en el área de la 23700 del suroeste y la avenida 84.

Jorge Gabriel Morales y Liliam Peña Morales se movilizan en una camioneta Ford Expedition gris del año 2016 con la placa CSI-U53.

La madre del niño desaparecido indicó que también contactó a las autoridades de Puerto Rico, porque la abuela de su hijo nació allí y cree que posiblemente escaparon a ese lugar.

Quien disponga de alguna información que ayude a las autoridades, pues llamar a la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade, al 305-471-8477.