Nueva modalidad de robo en los campos de Cuba: Secuestran los animales y piden un rescate

Vídeos relacionados:

Un nueva modalidad de robo se está extendiendo en los campos de Cuba, que muestra el nivel de impunidad al que ha llegado la delincuencia.

Una residente en Alonso de Rojas, poblado del municipio Consolación del Sur, Pinar del Río, relató al periodista Alberto Arego lo que está sucediendo.

Lo más leído hoy:

"Resulta que hay un modulo operandi llamado SECUESTRO, no es de personas, sino de objetos y animales que los delincuentes se roban y luego piden rescate a cambio de dinero. Esa es la nueva forma que están buscando ellos para vivir de las personas que sí se sacrifican por el bienestar de la familia", dijo en Facebook.

"Han robado puercos y piden hasta 30,000 pesos por el rescate, y no vayas a la Policía, porque no están, o si no, te matan el animal. Al igual que se meten en las casas, hasta en paladares roban y luego hacen lo mismo", agregó.

Captura de Facebook / Alberto Arego

Según la denunciante, no se puede decir nada a la Policía porque incluso sería peor para la familia.

También aseguró que ya no hay confianza en dejar las casas solas, solo si existe la necesidad de salir, porque se lo llevan todo.

"Cargan con todo dentro de la casa, pero lo más bonito, que son ninjas, porque nadie se entera de nada cuando roban o tienen miedo de hablar. Es triste lo que está pasando", lamentó.

"A mi cuñado le robaron el juego de comedor, la cama y el colchón. Él no estaba ahí cuando se lo robaron. No le han pedido dinero porque aún no ha ido para el pueblo, pero estoy segura cuando llegue, se lo pedirán", recalcó.